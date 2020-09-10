https://ria.ru/20200910/tramp-1577023073.html

СМИ: Ким Чен Ын обращается в письмах к Трампу "ваше превосходительство"

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно обращался в письмах к президенту США Дональду Трампу "ваше превосходительство", а также сравнивал их "особую дружбу" с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:08

2020-09-10T11:08

2020-09-10T13:16

дональд трамп

ким чен ын

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> неоднократно обращался в письмах к президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> "ваше превосходительство", а также сравнивал их "особую дружбу" с "волшебной силой", сообщает <a href="https://www.nknews.org/2020/09/letter-kim-jong-un-described-failed-hanoi-summit-as-moment-of-glory-to-trump/" target="_blank">NK News </a>получивший в свое распоряжение расшифровку двух посланий.Ранее сообщалось, что известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Ярость" намерен рассказать о деталях переписки Трампа и Ким Чен Ына. Как отмечает телеканал, Вудворд получил доступ к 27 письмам, которыми обменялись лидеры двух стран. По данным телеканала, журналисту только показали их, делать копии или фотографировать письма ему запретили, поэтому он зачитал послания на диктофон.Как следует из расшифровки двух посланий, поступивших в распоряжение телеканала, в письмах к Трампу лидер КНДР использует витиеватые обороты, неоднократно называет американского президента "ваше превосходительство" и сравнивает возможную встречу с ним со "сценой из фэнтезийного фильма".Как отмечает Вудворд в своей книге, в письмах двух лидеров много "заявлений о личной верности, которые могли бы произнести рыцари Круглого стола или, возможно, кавалеры", сообщает телеканал. При этом, по данным журналиста, письма Трампа более прямолинейные, но в них тоже много лести. Как утверждает Вудворд, после обсуждения с лидером КНДР возможного демонтажа некоторых ядерных объектов Трамп приглашал Ким Чен Ына в кино и "сыграть раунд в гольф". После того, как Вудворд получил доступ к письмам независимо от президента США, Трамп предупредил его, чтобы тот "не высмеивал Кима".Кроме того, как пишет газета Washington Post со ссылкой на выдержки из книги Вудворда, Трамп сказал журналисту, что лидер КНДР рассказывал ему все. В том числе, по его словам, Ким Чен Ын представил ему описание убийства дяди. Ранее сообщалось, что в декабре 2013 года в КНДР был казнен дядя Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэк, считавшийся его наставником, по ряду обвинений, в том числе в предательстве. Причем информация об этом появилась в центральной печати КНДР.Трамп и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их "прекрасными письмами", а один раз заявил, что они с Кимом "влюбились друг в друга".В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.

https://ria.ru/20200907/tramp-1576900516.html

https://ria.ru/20200503/1570908767.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, ким чен ын, сша, в мире