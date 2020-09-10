https://ria.ru/20200910/timoshenko-1577066521.html

В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко

Экс-премьеру Украины и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая ранее заболела коронавирусом, стало лучше, но на восстановление еще требуется время,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T23:24

2020-09-10T23:24

2020-09-10T23:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сергей власенко

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Экс-премьеру <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и лидеру партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Тимошенко</a>, которая ранее заболела коронавирусом, стало лучше, но на восстановление еще требуется время, заявил заместитель главы партии <a href="http://ria.ru/person_sergejj_vlasenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Власенко</a>.В конце августа 2020 года пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние тяжелое. Позже депутат сама написала в Facebook, что ее состояние улучшилось."Ей уже лучше, но еще требуется время", — сказал Власенко, отвечая на вопрос ведущей телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>" о том, как себя сейчас чувствует Тимошенко.Тимошенко является лидером партии и фракции "Батькивщина" и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также Тимошенко дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200907/timoshenko-1576889264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей власенко, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире