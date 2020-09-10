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https://ria.ru/20200910/tikhonov-1577045987.html
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств
Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:44
2020-09-10T15:47
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Светлана Петренко.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Как добавила Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны силовиками.
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств

15:44 10.09.2020 (обновлено: 15:47 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
Вице-президент компании Ланит Владимир Макаров, проходящий соучастником по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей бюджетных средств, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:27
Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова
Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. Как добавила Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны силовиками.
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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