https://ria.ru/20200910/testirovanie-1577052111.html

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:58

2020-09-10T16:58

2020-09-10T18:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

pavlino.11 Сами способствуют дальнейшему распространению заразы. С симптомами ОРВИ надо всех изолировать. Да и вообще что-то рано расслабились, вирус снова набирает силу, уже зарегистрированы отдельные вспышки и опять пошел рост. Если и дальше власти будут проявлять беспечность, то вторая волна неизбежна. 114

Иван Егоров Всеми путями ПРИНУЖДАЮТ делать тест. Потом под этим предлогом и прививаться заставят. А по итогу внесут в статистику результат заболеваемости и прививаемости. Тошнит уже от э 51

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, общество