https://ria.ru/20200910/testirovanie-1577052111.html
Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:58
2020-09-10T16:58
2020-09-10T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
pavlino.11
Сами способствуют дальнейшему распространению заразы. С симптомами ОРВИ надо всех изолировать. Да и вообще что-то рано расслабились, вирус снова набирает силу, уже зарегистрированы отдельные вспышки и опять пошел рост. Если и дальше власти будут проявлять беспечность, то вторая волна неизбежна.
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Иван Егоров
Всеми путями ПРИНУЖДАЮТ делать тест. Потом под этим предлогом и прививаться заставят. А по итогу внесут в статистику результат заболеваемости и прививаемости. Тошнит уже от э
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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