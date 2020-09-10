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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/testirovanie-1577052111.html
Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:58
2020-09-10T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Сами способствуют дальнейшему распространению заразы. С симптомами ОРВИ надо всех изолировать. Да и вообще что-то рано расслабились, вирус снова набирает силу, уже зарегистрированы отдельные вспышки и опять пошел рост. Если и дальше власти будут проявлять беспечность, то вторая волна неизбежна.
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Всеми путями ПРИНУЖДАЮТ делать тест. Потом под этим предлогом и прививаться заставят. А по итогу внесут в статистику результат заболеваемости и прививаемости. Тошнит уже от э
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, общество

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

16:58 10.09.2020 (обновлено: 18:34 10.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остаётся, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом, он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней", - заявила Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Сами способствуют дальнейшему распространению заразы. С симптомами ОРВИ надо всех изолировать. Да и вообще что-то рано расслабились, вирус снова набирает силу, уже зарегистрированы отдельные вспышки и опять пошел рост. Если и дальше власти будут проявлять беспечность, то вторая волна неизбежна.
10 сентября, 17:39
pavlino.11pavlino.11
190143456
Всеми путями ПРИНУЖДАЮТ делать тест. Потом под этим предлогом и прививаться заставят. А по итогу внесут в статистику результат заболеваемости и прививаемости. Тошнит уже от э
10 сентября, 18:11
Иван ЕгоровИван Егоров
4020504
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