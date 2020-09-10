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https://ria.ru/20200910/tayfun-1577017237.html
Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей
Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:54
2020-09-10T08:54
примгидромет
шкотовский район
владивосток
находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и <a href="http://ria.ru/location_KHankajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ханкайском районах</a> Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". <a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a> сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров.
https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html
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примгидромет, шкотовский район, владивосток, находка, приморский край, происшествия

Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей

08:54 10.09.2020
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© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
"У нас есть постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в размере 300 тысяч рублей на семью. Пока решение принято по одной семье, которая обратилась (за выплатой)", - сказал собеседник агентства.
После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.
Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". Примгидромет сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров.
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ПримгидрометШкотовский районВладивостокНаходкаПриморский крайПроисшествия
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