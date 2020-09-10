https://ria.ru/20200910/tayfun-1577017237.html

Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей

Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:54

2020-09-10T08:54

2020-09-10T08:54

примгидромет

шкотовский район

владивосток

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и <a href="http://ria.ru/location_KHankajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ханкайском районах</a> Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". <a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a> сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров.

https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html

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шкотовский район

владивосток

находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

примгидромет, шкотовский район, владивосток, находка, приморский край, происшествия