Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье, выплатят по 300 тысяч рублей, решение по одной семье уже принято, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
"У нас есть постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в размере 300 тысяч рублей на семью. Пока решение принято по одной семье, которая обратилась (за выплатой)", - сказал собеседник агентства.
После тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.
Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". Примгидромет сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров.
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