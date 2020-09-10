Смелый танец стюардессы на борту самолета поразил Сеть
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой Instagram.
В опубликованном ролике бортпроводница, одетая в форму, прямо в салоне авиалайнера исполняет зажигательный танец, ритмично двигаясь под музыку. Подписчики стюардессы высоко оценили видео и поблагодарили ее за заряд хорошего настроения. “Классное видео”, “Ты - лучшая”, “Танец огонь”, “Ты идеальна”, “Такая хорошенькая”, - написали они.
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Ранее Бернетт удивила пользователей соцсети эффектным снимком с борта самолета. На нем девушка залезла в багажную полку с головой, оставив в кадре только ноги.
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