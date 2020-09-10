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Смелый танец стюардессы на борту самолета поразил Сеть
Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой Instagram. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:07
2020-09-10T15:07
самолеты
сша
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой <a href="https://www.instagram.com/briannachrstine/" target="_blank">Instagram</a>.В опубликованном ролике бортпроводница, одетая в форму, прямо в салоне авиалайнера исполняет зажигательный танец, ритмично двигаясь под музыку. Подписчики стюардессы высоко оценили видео и поблагодарили ее за заряд хорошего настроения. “Классное видео”, “Ты - лучшая”, “Танец огонь”, “Ты идеальна”, “Такая хорошенькая”, - написали они. Ранее Бернетт удивила пользователей соцсети эффектным снимком с борта самолета. На нем девушка залезла в багажную полку с головой, оставив в кадре только ноги.
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сша
РИА Новости
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Новости
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самолеты, сша

Смелый танец стюардессы на борту самолета поразил Сеть

15:07 10.09.2020
4490
© Фото : страница Брианны Бернетт в Instagram Американская стюардесса Брианна Бернетт
Американская стюардесса Брианна Бернетт - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : страница Брианны Бернетт в Instagram
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой Instagram.
В опубликованном ролике бортпроводница, одетая в форму, прямо в салоне авиалайнера исполняет зажигательный танец, ритмично двигаясь под музыку. Подписчики стюардессы высоко оценили видео и поблагодарили ее за заряд хорошего настроения. “Классное видео”, “Ты - лучшая”, “Танец огонь”, “Ты идеальна”, “Такая хорошенькая”, - написали они.
Ранее Бернетт удивила пользователей соцсети эффектным снимком с борта самолета. На нем девушка залезла в багажную полку с головой, оставив в кадре только ноги.
Стюардесса в салоне самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 03:27Туризм
Эффектная поза стюардессы впечатлила пользователей Сети
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самолетыСША
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