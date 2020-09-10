https://ria.ru/20200910/tanets-1577041647.html

Смелый танец стюардессы на борту самолета поразил Сеть

Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой Instagram. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:07

2020-09-10T15:07

2020-09-10T15:07

самолеты

сша

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Американская стюардесса Брианна Бернетт удивила пользователей Интернета энергичным танцем в проходе самолета. Видео девушка выложила в свой <a href="https://www.instagram.com/briannachrstine/" target="_blank">Instagram</a>.В опубликованном ролике бортпроводница, одетая в форму, прямо в салоне авиалайнера исполняет зажигательный танец, ритмично двигаясь под музыку. Подписчики стюардессы высоко оценили видео и поблагодарили ее за заряд хорошего настроения. “Классное видео”, “Ты - лучшая”, “Танец огонь”, “Ты идеальна”, “Такая хорошенькая”, - написали они. Ранее Бернетт удивила пользователей соцсети эффектным снимком с борта самолета. На нем девушка залезла в багажную полку с головой, оставив в кадре только ноги.

https://ria.ru/20200902/styuardessa-1576607453.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, сша