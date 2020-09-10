https://ria.ru/20200910/tailand-1577052346.html

В Таиланде предлагают открыть страну для тех, кто приедет надолго

В Таиланде рассматривают возможность открыть всю страну, а не только Пхукет, для зарубежных гостей, но с условием обязательного двухнедельного карантина,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:14

2020-09-10T17:14

2020-09-10T17:14

коронавирус covid-19

туризм

туризм

туристы

визы

прают чан-оча

новости - туризм

пхукет (остров)

бангкок

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В Таиланде рассматривают возможность открыть всю страну, а не только Пхукет, для зарубежных гостей, но с условием обязательного двухнедельного карантина, <a href="https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/09/09/phuket-model-expanded-nationwide-despite-little-support/" target="_blank">сообщает</a> Khaosod English.Несмотря на то, что открытие Пхукета для некоторых иностранцев с 1 октября пока под вопросом, генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Тоссапорн Сирисампхан заявил, что теперь этот план будет распространен и на другие провинции.Чиновник уточнил, что план, известный, как "модель Пхукета", будет переименован в "специальную туристическую визу". К иностранцам планируют применять те же меры, что и к тайцам, возвращающимся из-за границы. "Проведя 14 дней в карантине, туристы смогут отправиться куда угодно, как им заблагорассудится", — сказал Тоссапорн. Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что путешественникам, имеющим "специальную туристическую визу", будет разрешено находиться в стране в течение 90 дней, после чего они могут подать заявление на два продления, по 90 дней каждое.По его словам, такой документ предназначен для гостей, расчитывающих на длительное пребывание, которые будут тратить больше денег, чем обычные туристы.Пока неясно, получит ли этот план какую-либо поддержку со стороны правительства или деловых кругов. Ряд местных жителей, экспертов в области здравоохранения и туристических чиновников высказались против предложения из-за опасений новой вспышки коронавируса.Но министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул сказал, что уже получил одобрение от правительственного центра реагирования на пандемию.Тоссапорн также уточнил, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча дал зеленый свет новому предложению. Но чиновники еще не определили, путешественникам из каких стран будет разрешен въезд. Окончательный список будет определен министерствами туризма и иностранных дел.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

https://ria.ru/20200908/pkhuket-1576935037.html

пхукет (остров)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, прают чан-оча, новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд