Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200910/tailand-1577052346.html
В Таиланде предлагают открыть страну для тех, кто приедет надолго
В Таиланде рассматривают возможность открыть всю страну, а не только Пхукет, для зарубежных гостей, но с условием обязательного двухнедельного карантина,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:14
2020-09-10T17:14
коронавирус covid-19
туризм
туризм
туристы
визы
прают чан-оча
новости - туризм
пхукет (остров)
бангкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_0:130:1997:1253_1400x0_80_0_0_475eb37d8f494631b71b867256d96b95.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В Таиланде рассматривают возможность открыть всю страну, а не только Пхукет, для зарубежных гостей, но с условием обязательного двухнедельного карантина, <a href="https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/09/09/phuket-model-expanded-nationwide-despite-little-support/" target="_blank">сообщает</a> Khaosod English.Несмотря на то, что открытие Пхукета для некоторых иностранцев с 1 октября пока под вопросом, генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Тоссапорн Сирисампхан заявил, что теперь этот план будет распространен и на другие провинции.Чиновник уточнил, что план, известный, как "модель Пхукета", будет переименован в "специальную туристическую визу". К иностранцам планируют применять те же меры, что и к тайцам, возвращающимся из-за границы. "Проведя 14 дней в карантине, туристы смогут отправиться куда угодно, как им заблагорассудится", — сказал Тоссапорн. Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что путешественникам, имеющим "специальную туристическую визу", будет разрешено находиться в стране в течение 90 дней, после чего они могут подать заявление на два продления, по 90 дней каждое.По его словам, такой документ предназначен для гостей, расчитывающих на длительное пребывание, которые будут тратить больше денег, чем обычные туристы.Пока неясно, получит ли этот план какую-либо поддержку со стороны правительства или деловых кругов. Ряд местных жителей, экспертов в области здравоохранения и туристических чиновников высказались против предложения из-за опасений новой вспышки коронавируса.Но министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул сказал, что уже получил одобрение от правительственного центра реагирования на пандемию.Тоссапорн также уточнил, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча дал зеленый свет новому предложению. Но чиновники еще не определили, путешественникам из каких стран будет разрешен въезд. Окончательный список будет определен министерствами туризма и иностранных дел.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
https://ria.ru/20200908/pkhuket-1576935037.html
пхукет (остров)
бангкок
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_77:0:1921:1383_1400x0_80_0_0_3f9bea4ac6f264775a6e3237e7c2bd30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, прают чан-оча, новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд

В Таиланде предлагают открыть страну для тех, кто приедет надолго

17:14 10.09.2020
473
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Таиланде рассматривают возможность открыть всю страну, а не только Пхукет, для зарубежных гостей, но с условием обязательного двухнедельного карантина, сообщает Khaosod English.
Несмотря на то, что открытие Пхукета для некоторых иностранцев с 1 октября пока под вопросом, генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Тоссапорн Сирисампхан заявил, что теперь этот план будет распространен и на другие провинции.
"Мы скорректировали его, чтобы позволить иностранным туристам путешествовать по стране. Некоторые провинции, такие как Бангкок, имеют возможность принимать заграничных гостей", — сказал он.
Чиновник уточнил, что план, известный, как "модель Пхукета", будет переименован в "специальную туристическую визу". К иностранцам планируют применять те же меры, что и к тайцам, возвращающимся из-за границы. "Проведя 14 дней в карантине, туристы смогут отправиться куда угодно, как им заблагорассудится", — сказал Тоссапорн.
Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что путешественникам, имеющим "специальную туристическую визу", будет разрешено находиться в стране в течение 90 дней, после чего они могут подать заявление на два продления, по 90 дней каждое.
По его словам, такой документ предназначен для гостей, расчитывающих на длительное пребывание, которые будут тратить больше денег, чем обычные туристы.
Пока неясно, получит ли этот план какую-либо поддержку со стороны правительства или деловых кругов. Ряд местных жителей, экспертов в области здравоохранения и туристических чиновников высказались против предложения из-за опасений новой вспышки коронавируса.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:00Туризм
Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
Но министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул сказал, что уже получил одобрение от правительственного центра реагирования на пандемию.
Тоссапорн также уточнил, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча дал зеленый свет новому предложению. Но чиновники еще не определили, путешественникам из каких стран будет разрешен въезд. Окончательный список будет определен министерствами туризма и иностранных дел.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:32Туризм
Пхукет вряд ли откроется для иностранцев 1 октября
120124
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристывизыПрают Чан-ОчаНовости - ТуризмПхукет (остров)БангкокТаиланд
Рекомендуем
Больница
Россиянка умерла во время отдыха в Абхазии
Галина Федорова
Прокуратура Италии расследует смерть российской модели
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
В Москве увеличат объемы тестирования на грипп и пневмонию
Медик держит шприц с вакциной
В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19
Костер у палатки в лесу
Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге собака помешала самолету приземлиться
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
В Москве привились от гриппа около 400 тысяч человек
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве
В России задействуют новый способ выдворения "нежелательных" иностранцев
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Эксперты рассказали, останутся ли после пандемии дешевые перелеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Машина скорой помощи
В Саратове умерла роженица с коронавирусом
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния