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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200910/svet-1577002149.html
"Москва.Backstage". Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка
Система подсветки – важный элемент любого мегаполиса, который не только придает городу особенный облик по вечерам, но и обеспечивает безопасность жителей. Сколько электричества нужно, чтобы осветить Москву? Правда ли, что освещение в городе включается с помощью большой красной кнопки, как в фильмах? Почему светодиоды лучше ламп накаливания?
2020-09-10T14:00
2020-09-10T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка
Система подсветки – важный элемент любого мегаполиса, который не только придает городу особенный облик по вечерам, но и обеспечивает безопасность жителей. Сколько электричества нужно, чтобы осветить Москву? Правда ли, что освещение в городе включается с помощью большой красной кнопки, как в фильмах? Почему светодиоды лучше ламп накаливания?
Как создается концепция светового дизайна столицы? Куда обращаться, если увидел неработающий фонарь во дворе? Кто решает, где устанавливать световые конструкции на праздники? Почему в некоторых местах города новогодние гирлянды горят круглый год? Как инсталляции защищены от вандализма? И где грядущей зимой москвичи смогут увидеть полюбившийся световой арт-объект с полярными мишками?О том, как устроена работа и содержание системы будничного и праздничного освещения города, рассказывают специалисты АО "Объединенная энергетическая компания": руководитель департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки ОЭК Денис Крук и руководитель департамента специальных программ Михаил Коротков.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-backstage/id1517772121">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL21vc2t2YS1iYWNrc3RhZ2UueG1s">Google Podcasts</a></u>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11086396">Яндекс.Музыка</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.-Backstage-id2994325?country=ru">Castbox</a></u></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/moskva-backstage">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></u></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <u><a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></u><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><u><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a></u>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></u></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><u><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></u></strong>
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аудио, подкаст

"Москва.Backstage". Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка

14:00 10.09.2020
422
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка
Вчера, 14:00
Система подсветки – важный элемент любого мегаполиса, который не только придает городу особенный облик по вечерам, но и обеспечивает безопасность жителей. Сколько электричества нужно, чтобы осветить Москву? Правда ли, что освещение в городе включается с помощью большой красной кнопки, как в фильмах? Почему светодиоды лучше ламп накаливания?
Как создается концепция светового дизайна столицы? Куда обращаться, если увидел неработающий фонарь во дворе? Кто решает, где устанавливать световые конструкции на праздники? Почему в некоторых местах города новогодние гирлянды горят круглый год? Как инсталляции защищены от вандализма? И где грядущей зимой москвичи смогут увидеть полюбившийся световой арт-объект с полярными мишками?
О том, как устроена работа и содержание системы будничного и праздничного освещения города, рассказывают специалисты АО "Объединенная энергетическая компания": руководитель департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки ОЭК Денис Крук и руководитель департамента специальных программ Михаил Коротков.
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Москва. BackstageПодкаст
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