https://ria.ru/20200910/sud-1577018947.html

Схимонах Сергий заявил, что не придет на церковный суд

Схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что не придет на епархиальный суд в Екатеринбурге, который в четверг в третий раз рассмотрит вопрос его отлучения от... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:44

2020-09-10T09:44

2020-09-10T11:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank" data-auto="true">Схимонах Сергий</a> (Николай Романов) заявил, что не придет на епархиальный суд в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, который в четверг в третий раз рассмотрит вопрос его отлучения от церкви.Ранее суд был назначен на понедельник, однако его перенесли на среду в связи с тем, что схимонах не явился. На очередное заседание клирик вновь не пришел, но до его начала направил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурского Кириллу письмо с просьбой заслушать на суде шесть свидетелей с его стороны. В итоге суд был перенесен на четверг."Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании таинства евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании", - говорится в письме схимонаха на имя митрополита. Письмо в соцсети "<a href="https://vk.com/moguchev.life" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" опубликовал представитель Сергия Всеволод Могучев.Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200909/skhimonakh-1576966407.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), екатеринбург, происшествия