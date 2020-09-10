Схимонах Сергий заявил, что не придет на церковный суд
09:44 10.09.2020 (обновлено: 11:41 10.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что не придет на епархиальный суд в Екатеринбурге, который в четверг в третий раз рассмотрит вопрос его отлучения от церкви.
Ранее суд был назначен на понедельник, однако его перенесли на среду в связи с тем, что схимонах не явился. На очередное заседание клирик вновь не пришел, но до его начала направил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурского Кириллу письмо с просьбой заслушать на суде шесть свидетелей с его стороны. В итоге суд был перенесен на четверг.
"Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании таинства евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании", - говорится в письме схимонаха на имя митрополита. Письмо в соцсети "ВКонтакте" опубликовал представитель Сергия Всеволод Могучев.
Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.