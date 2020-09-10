Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/strakhovka-1577014915.html
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T04:16
2020-09-10T04:16
вениамин каганов
всероссийский союз страховщиков
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1400x0_80_0_0_2da2c7748966bf986798398db9e5d223.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Двухкратное увеличение числа мошенничеств с использованием электронных средств платежа в 2020 году – это реальная проблема для банков, говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kaganov/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Каганов</a>. При этом кредитные организации, как правило, не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества, а предлагают дополнительные страховые продукты от несанкционированных списаний со счетов клиентов.Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_sojuz_strakhovshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Всероссийского союза страховщиков</a>, эксперт АРФГ Александр Быков. Он отметил, что клиент может ознакомиться с параметрами страховки и принять любое решение о целесообразности ее приобретения.Чтобы ответить на вопрос, насколько полезна для гражданина дополнительная платная услуга, надо иметь в виду, что часть рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации, указывает руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт АРФГ Марат Сафиулин. То есть в случае несанкционированного, в том числе мошеннического, списания денег со счета банк обязан вернуть деньги клиенту, отметил он.При этом возврат, по словам эксперта, произойдет при соблюдении двух условий. Первое - необходимо в течение одного дня после списания проинформировать банк, что оно было несанкционированным. Второе – клиент должен соблюдать порядок пользования картой. Таким образом, если гражданин стал жертвой скимминга в банкомате или транзакция была проведена с использованием данных, которые мошенники получили в банке или платежной системе, то деньги ему вернут.Однако в большинстве случаев мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает мошенникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит, пояснил Сафиулин."Надо очень внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное - исключений. В некоторых случаях страховые договоры практически повторяют, но другими словами, девятую статью ФЗ "О НПС" (закон о Национальной платежной системе – ред.). В этом случае страховка для вас – пустышка, а для банка - дополнительная накрутка денег с добропорядочных клиентов", - отметил эксперт.Если клиент банка внимательно отслеживает все движения по карточному счету, не злоупотребляет покупкой товаров в неизвестных интернет-магазинах, аккуратно пользуется системами удаленного управления счетами, способен распознать "социальных инженеров" и не держит на расчетных и карточных счетах крупных сумм, то, скорее всего, дополнительное страхование банковской карты ему не нужно, считает Сафиулин.
https://ria.ru/20200909/karty-1576962705.html
https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html
https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1400x0_80_0_0_71db4a55fe228467e702e0b1b7b2f4b2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин каганов, всероссийский союз страховщиков, москва, экономика

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

04:16 10.09.2020
5496
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Двухкратное увеличение числа мошенничеств с использованием электронных средств платежа в 2020 году – это реальная проблема для банков, говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. При этом кредитные организации, как правило, не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества, а предлагают дополнительные страховые продукты от несанкционированных списаний со счетов клиентов.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 00:10
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков. Он отметил, что клиент может ознакомиться с параметрами страховки и принять любое решение о целесообразности ее приобретения.
"Иногда эти продукты менеджеры банков очень активно продают и уверяют, что от них нельзя отказаться. Такие случаи мисселинга фиксирует Центральный Банк. Клиент должен знать, что от подобных продуктов он вправе отказаться в течение "периода охлаждения" без каких-либо финансовых потерь", - добавил Каганов.
Чтобы ответить на вопрос, насколько полезна для гражданина дополнительная платная услуга, надо иметь в виду, что часть рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации, указывает руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт АРФГ Марат Сафиулин. То есть в случае несанкционированного, в том числе мошеннического, списания денег со счета банк обязан вернуть деньги клиенту, отметил он.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 03:20
Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
При этом возврат, по словам эксперта, произойдет при соблюдении двух условий. Первое - необходимо в течение одного дня после списания проинформировать банк, что оно было несанкционированным. Второе – клиент должен соблюдать порядок пользования картой. Таким образом, если гражданин стал жертвой скимминга в банкомате или транзакция была проведена с использованием данных, которые мошенники получили в банке или платежной системе, то деньги ему вернут.
Однако в большинстве случаев мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает мошенникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит, пояснил Сафиулин.
"Надо очень внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное - исключений. В некоторых случаях страховые договоры практически повторяют, но другими словами, девятую статью ФЗ "О НПС" (закон о Национальной платежной системе – ред.). В этом случае страховка для вас – пустышка, а для банка - дополнительная накрутка денег с добропорядочных клиентов", - отметил эксперт.
Если клиент банка внимательно отслеживает все движения по карточному счету, не злоупотребляет покупкой товаров в неизвестных интернет-магазинах, аккуратно пользуется системами удаленного управления счетами, способен распознать "социальных инженеров" и не держит на расчетных и карточных счетах крупных сумм, то, скорее всего, дополнительное страхование банковской карты ему не нужно, считает Сафиулин.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 03:25
Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
30253211
Обсудить 0
Вениамин КагановВсероссийский союз страховщиковМоскваЭкономика
Рекомендуем
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
"Уничтожить пьяного водилу": Грымов объяснил действия Пашаева
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке
Официальный интернет-портал государственных услуг
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
Банковские карты
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Смартфон
Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Американские сенаторы призвали расширить санкции по "акту Магнитского"
Злая собака
Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
Номер отеля
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Девушка демонстрирует морщины на лбу
Назван возраст начала борьбы с морщинами
Алексей Навальный
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния