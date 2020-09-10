https://ria.ru/20200910/strakhovka-1577014915.html

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T04:16

2020-09-10T04:16

2020-09-10T04:16

вениамин каганов

всероссийский союз страховщиков

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Двухкратное увеличение числа мошенничеств с использованием электронных средств платежа в 2020 году – это реальная проблема для банков, говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kaganov/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Каганов</a>. При этом кредитные организации, как правило, не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества, а предлагают дополнительные страховые продукты от несанкционированных списаний со счетов клиентов.Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_sojuz_strakhovshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Всероссийского союза страховщиков</a>, эксперт АРФГ Александр Быков. Он отметил, что клиент может ознакомиться с параметрами страховки и принять любое решение о целесообразности ее приобретения.Чтобы ответить на вопрос, насколько полезна для гражданина дополнительная платная услуга, надо иметь в виду, что часть рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации, указывает руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт АРФГ Марат Сафиулин. То есть в случае несанкционированного, в том числе мошеннического, списания денег со счета банк обязан вернуть деньги клиенту, отметил он.При этом возврат, по словам эксперта, произойдет при соблюдении двух условий. Первое - необходимо в течение одного дня после списания проинформировать банк, что оно было несанкционированным. Второе – клиент должен соблюдать порядок пользования картой. Таким образом, если гражданин стал жертвой скимминга в банкомате или транзакция была проведена с использованием данных, которые мошенники получили в банке или платежной системе, то деньги ему вернут.Однако в большинстве случаев мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает мошенникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит, пояснил Сафиулин."Надо очень внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное - исключений. В некоторых случаях страховые договоры практически повторяют, но другими словами, девятую статью ФЗ "О НПС" (закон о Национальной платежной системе – ред.). В этом случае страховка для вас – пустышка, а для банка - дополнительная накрутка денег с добропорядочных клиентов", - отметил эксперт.Если клиент банка внимательно отслеживает все движения по карточному счету, не злоупотребляет покупкой товаров в неизвестных интернет-магазинах, аккуратно пользуется системами удаленного управления счетами, способен распознать "социальных инженеров" и не держит на расчетных и карточных счетах крупных сумм, то, скорее всего, дополнительное страхование банковской карты ему не нужно, считает Сафиулин.

https://ria.ru/20200909/karty-1576962705.html

https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html

https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин каганов, всероссийский союз страховщиков, москва, экономика