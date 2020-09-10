https://ria.ru/20200910/stavki-1577041002.html

"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белорусские "дочки" российских банков резко повысили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях, сообщает РБК. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:44

2020-09-10T14:44

2020-09-10T14:46

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Белорусские "дочки" российских банков резко повысили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/finances/10/09/2020/5f58fb9f9a7947075fef6ada?from=from_main_9" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Эти кредитные организации предложили клиентам доходность на 2-3 процентных пункта выше, чем в других белорусских банках. Так, в БПС Сбербанк можно разместить безотзывный депозит сроком на 35 дней по ставке 17% годовых, в ВТБ Беларусь — на 35-65 дней по ставке до 18,8% годовых, в "Альфа-банке" — на 33 дня до 17% (для сравнения, в августе это же предложение предполагало только 8% доходности). Доходность вкладов физлиц растет в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> с августа, когда в стране начались протесты несогласных с результатами президентских выборов. В это же время население стало массово снимать деньги с депозитов, как в национальной, так и иностранной валюте. Это произошло не только на фоне политического кризиса, но и из-за повышенных девальвационных ожиданий. Как пояснила представитель Moody’s, решение поднять ставки было связано с необходимостью поддерживать банковскую ликвидность. Для этого надо стимулировать граждан нести деньги на депозиты.

https://ria.ru/20200828/kreditovanie-1576450992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, экономика