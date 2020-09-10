https://ria.ru/20200910/starost-1577013877.html

Назван возраст начала борьбы с морщинами

Сократить количество морщин на лице можно без ботокса и пластической хирургии, рассказала радио Sputnik врач-косметолог Астрид Овеян. По ее словам, если в 23... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T04:00

2020-09-10T04:00

2020-09-10T09:41

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сократить количество морщин на лице можно без ботокса и пластической хирургии, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200910/morschiny-1576984845.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио Sputnik</a> врач-косметолог Астрид Овеян. По ее словам, если в 23 года начать использовать тейпы, то в дальнейшем можно получить "спокойное"лицо. Тейпы – это эластичные пластыри, которые приклеивают на лицо в надежде, что они спасут от преждевременного появления морщин. К сожалению, пластыри не всесильны, но в некоторых случаях они помогут предотвратить раннее <a href="https://ria.ru/keyword_starenie/" target="_blank">старение</a> кожи, считает косметолог Астрид Овеян. "Есть вероятность, что тейпы помогут, и что не помогут. Все зависит от того, когда человек начинает ими пользоваться. Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает. В таком случае мы отвыкаем от привычки много хмуриться, и мы уходим от нашей мимики. Если взяться вовремя, то мы получаем более спокойное лицо", – объяснила радио Sputnik косметолог. При этом Астрид Овеян рассказала, что тейпы – это не волшебная палочка. После 35 лет эффекта уже может и не быть. "Если уже 35 лет и выше, если есть уже заломы, есть привычка хмуриться, удивляться, и вы начинаете заниматься тейпами – то тут будет больше баловство. Если на лице уже образовались морщины, рубцовые линии, то ни один тейп уже не сгладит эти моменты", – рассказала косметолог в интервью радио Sputnik.Астрид Овеян напомнила, что прежде, чем использовать тейпы или бороться с морщинами другими способами, лучше проконсультироваться со специалистом.

https://ria.ru/20200905/molodost-1576816230.html

https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html

ТолькоЗа Хорошее а зачем избегать ботокс? Чем он плох? Он всем хорош, уж точно лучше, чем 10 лет каждый день наклеивать на лицо пластыри. Прогрессом надо пользоваться. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молодость, старение, здоровье, общество