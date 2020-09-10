https://ria.ru/20200910/sssr-1577036449.html

В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР

В Западном округе Москвы нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:07

2020-09-10T14:07

2020-09-10T14:50

игорь осипов

александр солженицын

москва

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В Западном округе Москвы нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова.Мужчину обнаружила его внучка, сообщает <a href="https://www.msk.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>.Источник издания рассказал, что смерть наступила от естественных причин. Игорю Сергеевичу было 96 лет.Игорь Осипов участвовал в Великой Отечественной войне, первые годы которой провел в пешей разведке. Осипов работал с несколькими министрами МВД и сделал ощутимый вклад в реформирование ведомства. Он был помощником министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. На этой должности он выступал в защиту писателя <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solzhenicyn/" target="_blank" data-auto="true">Александра Солженицына</a> и был против его осуждения и высылки.

https://ria.ru/20181219/1548251298.html

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москва

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь осипов, александр солженицын, москва, ссср, общество