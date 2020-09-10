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В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
В Западном округе Москвы нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:07
2020-09-10T14:50
игорь осипов
александр солженицын
москва
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В Западном округе Москвы нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова.Мужчину обнаружила его внучка, сообщает <a href="https://www.msk.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>.Источник издания рассказал, что смерть наступила от естественных причин. Игорю Сергеевичу было 96 лет.Игорь Осипов участвовал в Великой Отечественной войне, первые годы которой провел в пешей разведке. Осипов работал с несколькими министрами МВД и сделал ощутимый вклад в реформирование ведомства. Он был помощником министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. На этой должности он выступал в защиту писателя <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solzhenicyn/" target="_blank" data-auto="true">Александра Солженицына</a> и был против его осуждения и высылки.
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игорь осипов, александр солженицын, москва, ссср, общество

В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР

14:07 10.09.2020 (обновлено: 14:50 10.09.2020)
15656
© Фото : МВД РоссииИгорь Осипов
Игорь Осипов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : МВД России
Игорь Осипов. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Западном округе Москвы нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова.
Мужчину обнаружила его внучка, сообщает "Комсомольская правда".
Источник издания рассказал, что смерть наступила от естественных причин. Игорю Сергеевичу было 96 лет.
Игорь Осипов участвовал в Великой Отечественной войне, первые годы которой провел в пешей разведке.
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19 декабря 2018, 14:07Культура
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Осипов работал с несколькими министрами МВД и сделал ощутимый вклад в реформирование ведомства. Он был помощником министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. На этой должности он выступал в защиту писателя Александра Солженицына и был против его осуждения и высылки.
773145312
Обсудить 2
Игорь ОсиповАлександр СолженицынМоскваСССРОбщество
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