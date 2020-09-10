https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками

Российская кинологическая федерация поделилась с РИА Новости советами, как избежать нападения бездомных собак и что делать, если агрессию проявляет собака... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T03:32

2020-09-10T03:32

2020-09-10T11:38

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-fed" target="_blank">Российская кинологическая федерация</a> поделилась с РИА Новости советами, как избежать нападения бездомных собак и что делать, если агрессию проявляет собака безответственного владельца."Каждому из нас важно знать правила поведения при встрече с бездомной стаей, это поможет избежать неприятностей. Но, помимо встреч с безнадзорными собаками, иногда приходится сталкиваться с безответственными владельцами, которые не занимаются воспитанием своих питомцев. Из-за этого могут возникать конфликтные ситуации, иногда доводящие до несчастных случаев. Здесь вся вина ложится на плечи хозяев, которым в принципе я бы запретил заводить собак любой породы. Каждый собаковод обязан воспитать своего питомца таким образом, чтобы и ему с собакой, и окружающим людям было комфортно и безопасно находиться вместе", — рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Голубев</a>.Одинокий бродягаКак пояснил Голубев, если человек повстречал бездомную собаку, которая не проявляет к нему интереса, то и опасности эта встреча не представляет. "Не обращайте внимания и проходите мимо", — сказал эксперт.Если бродячая собака приближается, осторожно повиливая хвостом, обычно это значит, что она рассчитывает получить еду. Поняв, что ее ожидания не оправдались, она отвлечется от вас и продолжит свой путь, рассказал Голубев.Агрессивное поведение, уточнил Голубев, может быть связано с болезнью, голодом, защитой потомства или охраной территории. "Ни в коем случае не нападайте первым. Медленно отступайте, не делая резких движений и не издавая громких звуков, помните, что в таких ситуациях нельзя поворачиваться к собаке спиной", — заявил кинолог.Если собака все же напала, необходимо постараться отбиться от нее подручными средствами и обязательно защищать свою шею, поскольку укусы в это место могут привести к летальному исходу, пояснил Голубев.Бездомная стаяНаибольшую опасность представляют стаи собак: они могут напасть на территории, которую считают своей. "Самое лучшее — это стараться избегать таких встреч. Не заходите на пустыри и стройки, не удаляйтесь от мест, где постоянно ходят люди. Если же вы случайно зашли на безлюдную территорию, где обитает бездомная стая, не пытайтесь бежать или вести себя угрожающе", — говорит Голубев.По его словам, если сохранять спокойствие, не проявляя ни страха, ни агрессии, стая, возможно, не обратит на постороннего внимания.Если бездомные собаки начали облаивать прохожего, тому нужно встать неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене, забору, чтобы стая не смогла обойти и сбить человека с ног. Собаки лают, пояснил Голубев, демонстрируя, что они недовольны встречей с чужаками на своей территории, и стараясь прогнать постороннего. Они могут напасть, если им покажется, что человек угрожает их жизни, или если вожак стаи решит, что может укрепить свой авторитет, расправившись с человеком как с легкой добычей."Ваше спасение — только в хладнокровии. Помните: как бы страшно вам ни было, вы ни в коем случае не должны показать свой испуг. Если, не дай бог, с вами ребенок, не пытайтесь хватать его на руки: стая воспримет это как проявление паники и сигнал к атаке. Поставьте ребенка у стены (дерева, забора) и закройте от стаи своим телом. Оставайтесь на месте, пока стая не успокоится. Когда она потеряет к вам интерес, начните медленно отходить в сторону, не делая резких движений, не издавая громких звуков и ни в коем случае не поворачиваясь к собакам спиной. Двигайтесь медленно и плавно, пока не выйдете за пределы территории стаи ", — сказал кинолог.Домашние собакиКак пояснил глава Российской кинологической федерации, за домашнюю собаку всегда отвечает владелец."Правильная дрессировка и воспитание — неотъемлемая часть жизни собаковода. Владельцам животных необходимо следовать правилам выгула: выгуливать питомца можно только в разрешенных для этого местах, до места выгула собака должна идти на поводке или на поводке и в наморднике (правила различаются в зависимости от породы и решений местных органов самоуправления), а сопровождающий ее человек должен быть в состоянии контролировать ее и свои действия (то есть в первую очередь должен быть трезв и вменяем)", — рассказал Голубев.Он пояснил, что свободный выгул собаки без экипировки допустим только на частных территориях, принадлежащих хозяину, а также в специально отведенных местах. Запрещено выгуливать без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород, к которым на сегодня относятся: акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), булли кутта, бэндог, гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды и волкособы, а также гибриды и метисы всех вышеперечисленных пород."Таких собак можно выгуливать только на огороженных территориях, принадлежащих хозяину, причем у входа на эту территорию обязательно должна быть установлена предупреждающая надпись. За выгул собак опасных пород без намордника и ошейника могут выписать штраф от трех до пяти тысяч рублей", — напомнил Голубев.Если в результате халатности хозяина был причинен вред чьей-то жизни, здоровью или имуществу, пояснил кинолог, то владелец животного будет нести ответственность согласно нормам Гражданского, Административного или Уголовного кодекса в зависимости от обстоятельств и тяжести последствий. Также владельцы должны знать, что за натравливание собаки на других животных и людей взимается штраф в размере пяти тысяч рублей, рассказал эксперт."Чтобы конфликтных ситуаций не возникало, также необходимо придерживаться некоторых простых правил: не трогать и не кормить чужих собак без разрешения владельца и тем более не позволять этого делать детям. Если вы заметили, что собаковод нарушает правила выгула, например гуляет с собакой на детской площадке, вежливо попросите его взять питомца на поводок и отойти от площадки. В любой ситуации прежде всего необходимо сохранять уважение друг к другу", — сказал глава Российской кинологической федерации.

https://ria.ru/20200801/1575250737.html

https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html

https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html

https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576995823.html

Лысый Кучерявый "Правильная дрессировка и воспитание владельца собаки – неотъемлемая часть безопасной жизни." 32

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, москва, общество