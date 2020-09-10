https://ria.ru/20200910/smartfon-1577013699.html
Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T02:03
2020-09-10T02:03
2020-09-10T02:05
gamesup42
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть <a href="https://ria.ru/tag_gadzhety/" target="_blank">гаджет</a> к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200910/832006638.html" target="_blank">Прайм</a>" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева."Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона", — советует эксперт. Она добавляет, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которую делают на производстве. Что-либо изменив, вы получите устройство, которое работает со сбоями или не работает совсем.
https://ria.ru/20200908/android-1576940404.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
gamesup42, технологии, общество