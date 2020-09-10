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https://ria.ru/20200910/smartfon-1577013699.html
Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T02:03
2020-09-10T02:05
gamesup42
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть <a href="https://ria.ru/tag_gadzhety/" target="_blank">гаджет</a> к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200910/832006638.html" target="_blank">Прайм</a>" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева."Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона", — советует эксперт. Она добавляет, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которую делают на производстве. Что-либо изменив, вы получите устройство, которое работает со сбоями или не работает совсем.
https://ria.ru/20200908/android-1576940404.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
gamesup42, технологии, общество

Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать

02:03 10.09.2020 (обновлено: 02:05 10.09.2020)
602
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Самое главное, что не стоит трогать вообще – это настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. Вернуть гаджет к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно, рассказала агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.
"Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами – не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона", — советует эксперт.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:17РИА Наука
Android-смартфоны в опасности: в популярных приложениях нашли уязвимость
Она добавляет, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которую делают на производстве. Что-либо изменив, вы получите устройство, которое работает со сбоями или не работает совсем.
3110010
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Gamesup42ТехнологииОбщество
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