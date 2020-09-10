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Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака
Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:54
2020-09-10T22:36
рак
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CE4etXpltN3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит. Для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае лечение включает химиотерапию и операцию. На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии. Малышев добавил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет.
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рак, здоровье, общество

Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

14:54 10.09.2020 (обновлено: 22:36 10.09.2020)
22748
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / photophonie
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

"Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе", — пояснил врач.

Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит.
Для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае лечение включает химиотерапию и операцию.
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Иммунитет уничтожен: ученые о связи полости рта с раком кишечника
На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии.
Малышев добавил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет.
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ракЗдоровьеОбщество
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