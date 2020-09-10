https://ria.ru/20200910/simptomy-1577041598.html

Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:54

2020-09-10T14:54

2020-09-10T22:36

рак

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/p/CE4etXpltN3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит. Для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае лечение включает химиотерапию и операцию. На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии. Малышев добавил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574864783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье, общество