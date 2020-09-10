https://ria.ru/20200910/shtraf-1577041889.html

Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф

Компания, занимающаяся запуском воздушных шаров, из города Схейндел на юге Нидерландов была оштрафована на 68 тысяч евро за то, что до смерти напугала трех... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:58

2020-09-10T14:58

2020-09-10T14:58

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Компания, занимающаяся запуском воздушных шаров, из города Схейндел на юге <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> была оштрафована на 68 тысяч евро за то, что до смерти напугала трех попугаев, сообщает издание <a href="https://www.dutchnews.nl/" target="_blank">Dutch News</a> со ссылкой на решение суда.Как сообщает издание, компания выплатит 68 тысяч евро в качестве компенсации коллекционеру попугаев за смерть трех редких птиц. Среди скончавшихся была пара гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро и желтошейный амазон стоимостью 1250 евро. В компенсационный пакет входят 14 тысяч евро за продажу потомства, которое птицы могли бы произвести на свет.Птицы буквально умерли от страха, когда воздушный шар, участвовавший в соревнованиях в марте 2017 года, пролетел всего в 50 метрах от их клетки и зажег основную горелку. Шум вызвал у птиц такой стресс, что они скончались.Ранее суд установил, что попугаи умерли из-за стресса, но виновник не был выявлен. Однако данные о высоте и расстоянии показали, что ближе всех к клетке подлетел воздушный шар компании из Схейндела, при этом он находился всего в 15 метрах от земли.Человек, управлявший воздушным шаром, в свое оправдание заявил, что был вынужден зажечь горелку, чтобы остаться в воздухе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/1576956165.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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