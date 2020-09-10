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Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф
Компания, занимающаяся запуском воздушных шаров, из города Схейндел на юге Нидерландов была оштрафована на 68 тысяч евро за то, что до смерти напугала трех... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:58
2020-09-10T14:58
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Компания, занимающаяся запуском воздушных шаров, из города Схейндел на юге <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> была оштрафована на 68 тысяч евро за то, что до смерти напугала трех попугаев, сообщает издание <a href="https://www.dutchnews.nl/" target="_blank">Dutch News</a> со ссылкой на решение суда.Как сообщает издание, компания выплатит 68 тысяч евро в качестве компенсации коллекционеру попугаев за смерть трех редких птиц. Среди скончавшихся была пара гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро и желтошейный амазон стоимостью 1250 евро. В компенсационный пакет входят 14 тысяч евро за продажу потомства, которое птицы могли бы произвести на свет.Птицы буквально умерли от страха, когда воздушный шар, участвовавший в соревнованиях в марте 2017 года, пролетел всего в 50 метрах от их клетки и зажег основную горелку. Шум вызвал у птиц такой стресс, что они скончались.Ранее суд установил, что попугаи умерли из-за стресса, но виновник не был выявлен. Однако данные о высоте и расстоянии показали, что ближе всех к клетке подлетел воздушный шар компании из Схейндела, при этом он находился всего в 15 метрах от земли.Человек, управлявший воздушным шаром, в свое оправдание заявил, что был вынужден зажечь горелку, чтобы остаться в воздухе.
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нидерланды
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нидерланды, в мире

Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф

14:58 10.09.2020
483
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМногоцветный лорикет
Многоцветный лорикет - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Многоцветный лорикет. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Компания, занимающаяся запуском воздушных шаров, из города Схейндел на юге Нидерландов была оштрафована на 68 тысяч евро за то, что до смерти напугала трех попугаев, сообщает издание Dutch News со ссылкой на решение суда.
Как сообщает издание, компания выплатит 68 тысяч евро в качестве компенсации коллекционеру попугаев за смерть трех редких птиц. Среди скончавшихся была пара гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро и желтошейный амазон стоимостью 1250 евро. В компенсационный пакет входят 14 тысяч евро за продажу потомства, которое птицы могли бы произвести на свет.
Птицы буквально умерли от страха, когда воздушный шар, участвовавший в соревнованиях в марте 2017 года, пролетел всего в 50 метрах от их клетки и зажег основную горелку. Шум вызвал у птиц такой стресс, что они скончались.
Ранее суд установил, что попугаи умерли из-за стресса, но виновник не был выявлен. Однако данные о высоте и расстоянии показали, что ближе всех к клетке подлетел воздушный шар компании из Схейндела, при этом он находился всего в 15 метрах от земли.
Человек, управлявший воздушным шаром, в свое оправдание заявил, что был вынужден зажечь горелку, чтобы остаться в воздухе.
Полосатый рейс: появятся ли в РФ единые правила авиаперевозки животных - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 19:18Кардиограмма дня
Полосатый рейс: появятся ли в РФ единые правила авиаперевозки животных
8142121
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