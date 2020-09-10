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https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова), заявил журналистам председатель суда Николай Малета. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:57
2020-09-10T13:03
схимонах сергий (николай романов)
в мире
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank">Сергия (Николая Романова)</a>, заявил журналистам председатель суда Николай Малета."Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить (решение. — Прим. ред.)", — сказал Малета.Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.Заместитель управделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), <a href="https://tlg.today/kartezianec/1370" target="_blank" rel="nofollow noopener">комментируя</a> решение суда Екатеринбургской епархии, отметил, что "это скорбная констатация, что монах Сергий сам себя поставил вне Церкви".Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. В результате отца Сергия запретили в служении, а затем и лишили сана.Кроме того, против него возбудили административные дела: по статье о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.В епархии отмечали, что все таинства, совершаемые Сергием после запрета, будут недействительными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского монастыря остается игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html
Спаси Господи Исусе Христе верного твоего пастыря схимонаха Сергия.
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Давно пора
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РИА Новости
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схимонах сергий (николай романов), в мире

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

11:57 10.09.2020 (обновлено: 13:03 10.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова), заявил журналистам председатель суда Николай Малета.
"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить (решение. — Прим. ред.)", — сказал Малета.
Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.
Заместитель управделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), комментируя решение суда Екатеринбургской епархии, отметил, что "это скорбная констатация, что монах Сергий сам себя поставил вне Церкви".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. В результате отца Сергия запретили в служении, а затем и лишили сана.
Кроме того, против него возбудили административные дела: по статье о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.
В епархии отмечали, что все таинства, совершаемые Сергием после запрета, будут недействительными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского монастыря остается игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
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Схимонах Сергий (Николай Романов)В мире
Популярные комментарии
Спаси Господи Исусе Христе верного твоего пастыря схимонаха Сергия.
10 сентября, 13:03
sspleshko
461522543
Давно пора
10 сентября, 12:05
Андрей ЛаптевАндрей Лаптев
68311136
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