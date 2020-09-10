https://ria.ru/20200910/schegolev-1577062100.html
Игорь Щеголев отметил социально-экономические успехи Тамбовской области
Полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев в ходе рабочего визита в Тамбовскую область в четверг высоко оценил успехи социально-экономического развития... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:56
2020-09-10T19:56
2020-09-10T19:56
тамбовская область
александр никитин
игорь щеголев
тамбовская область
тамбов
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<strong>ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Полпред президента России в ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHHegolev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Щеголев</a> в ходе рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовскую область</a> в четверг высоко оценил успехи социально-экономического развития региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Щеголев провел в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a> совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции и выполнения нацпроекта "Здравоохранение" в сложившихся условиях. "Несмотря на трудности во время пандемии, регион показал высокие темпы роста в промышленном производстве, привлечении инвестиций, реализации национальных проектов. Во время совещания мы более подробно проанализировали результаты работы в сфере здравоохранения. Успешно выполняются социальные обязательства. И в этом большая заслуга губернатора и его команды. Уверен, что область и далее будет эффективно справляться с поставленными задачами", — приводит пресс-служба слова Щеголева.Вместе с главой администрации области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Никитиным</a> полпред посетил корпорацию "Росхимзащита", которая в период пандемии стала одним из важнейших производителей средств индивидуальной защиты и безвозмездно передала медикам в 74 регионах страны порядка 4 миллионов комплектов защитных костюмов и множество масок.
https://ria.ru/20160805/1473696518.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр никитин, игорь щеголев, тамбовская область, тамбов