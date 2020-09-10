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ВТБ восстановил работу мобильного приложения
ВТБ восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:24
2020-09-10T18:24
2020-09-10T18:24
россия
втб
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя, сообщила пресс-служба банка.Ранее в четверг банк отмечал, что некоторое число его клиентов столкнулось с нестабильной работой мобильного приложения.Банк проанализирует причины сегодняшнего инцидента для минимизации подобных ситуаций в будущем, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, экономика