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ВТБ восстановил работу мобильного приложения
ВТБ восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:24
2020-09-10T18:24
россия
втб
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя, сообщила пресс-служба банка.Ранее в четверг банк отмечал, что некоторое число его клиентов столкнулось с нестабильной работой мобильного приложения.Банк проанализирует причины сегодняшнего инцидента для минимизации подобных ситуаций в будущем, добавили в пресс-службе.
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россия, втб, экономика

ВТБ восстановил работу мобильного приложения

18:24 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВТБ восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в четверг банк отмечал, что некоторое число его клиентов столкнулось с нестабильной работой мобильного приложения.

"После проведенных технологических работ "ВТБ Онлайн" был полностью открыт для пользователей уже с 15.00 мск. В качестве резервного источника для клиентов в полном объеме была доступна web-версия приложения", - говорится в сообщении.

Банк проанализирует причины сегодняшнего инцидента для минимизации подобных ситуаций в будущем, добавили в пресс-службе.
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