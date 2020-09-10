https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
Тихановская одобрила планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приветствует планы ЕС по введению санкций в отношении Белоруссии. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:30
2020-09-10T22:30
2020-09-10T23:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что приветствует планы ЕС по введению санкций в отношении Белоруссии."Мы, конечно, приветствуем санкции", — заявила Тихановская журналистам в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>."Это прерогатива каждой страны — вводить их или нет", — добавила она.Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты, запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагать, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, евросоюз, польша, белоруссия, в мире
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
заявила, что приветствует планы ЕС по введению санкций в отношении Белоруссии.
"Мы, конечно, приветствуем санкции", — заявила Тихановская журналистам в четверг в Варшаве
.
"Это прерогатива каждой страны — вводить их или нет", — добавила она.
Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты, запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагать, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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