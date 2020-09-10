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https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057545.html
США ввели санкции против трех граждан России
США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:18
2020-09-10T20:32
андрей деркач
украина
россия
министерство финансов сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 cен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг американский минфин.В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркач Андрей Леонидович</a>.По данным Минфина, все три россиянина проживают в Санкт-Петербурге и являются сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.Ведомство заявило, что все указанные лица "действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований)", которое "использует криптовалюту для финансирования деятельности по продолжению оказания злонамеренной активности в мире".Также Минфин США заявил, что Андрей Деркач "является российским агентом на протяжении нескольких лет, поддерживая связи с российскими спецслужбами". Санкции против него введены на основании попыток подорвать предстоящие в этом году президентские выборы.В ведомстве считают, что по крайней мере с конца 2019 года и в течение 2020 года, Деркач проводил "скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах".Согласно заявлению минфина, под санкции попадают вся собственность и другие имущественные интересы, находящиеся в американской юрисдикции, также запрещено совершать с этими лицами какие-либо операции. Кроме того, заблокированы и любые компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список лица.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
Жиденько,конечно, но, уверен, этим четверым теперь не до смеха.
105
Расширение влечёт смерть от ожирения.
65
45
украина
россия
сша
РИА Новости
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андрей деркач, украина, россия, министерство финансов сша, сша, в мире

США ввели санкции против трех граждан России

18:18 10.09.2020 (обновлено: 20:32 10.09.2020)
34133
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 10 cен - РИА Новости. США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг американский минфин.
В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.
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По данным Минфина, все три россиянина проживают в Санкт-Петербурге и являются сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.
Ведомство заявило, что все указанные лица "действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований)", которое "использует криптовалюту для финансирования деятельности по продолжению оказания злонамеренной активности в мире".
Также Минфин США заявил, что Андрей Деркач "является российским агентом на протяжении нескольких лет, поддерживая связи с российскими спецслужбами". Санкции против него введены на основании попыток подорвать предстоящие в этом году президентские выборы.
В ведомстве считают, что по крайней мере с конца 2019 года и в течение 2020 года, Деркач проводил "скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах".
Согласно заявлению минфина, под санкции попадают вся собственность и другие имущественные интересы, находящиеся в американской юрисдикции, также запрещено совершать с этими лицами какие-либо операции. Кроме того, заблокированы и любые компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список лица.
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26 августа, 17:58
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
85332552964
Обсудить 45
Андрей ДеркачУкраинаРоссияМинистерство финансов СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Жиденько,конечно, но, уверен, этим четверым теперь не до смеха.
10 сентября, 18:23
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
331130058
Расширение влечёт смерть от ожирения.
10 сентября, 18:25
aalnoor1953
11521001
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