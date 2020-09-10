https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057545.html

США ввели санкции против трех граждан России

США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:18

2020-09-10T18:18

2020-09-10T20:32

андрей деркач

украина

россия

министерство финансов сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 cен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, сообщил в четверг американский минфин.В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркач Андрей Леонидович</a>.По данным Минфина, все три россиянина проживают в Санкт-Петербурге и являются сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.Ведомство заявило, что все указанные лица "действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований)", которое "использует криптовалюту для финансирования деятельности по продолжению оказания злонамеренной активности в мире".Также Минфин США заявил, что Андрей Деркач "является российским агентом на протяжении нескольких лет, поддерживая связи с российскими спецслужбами". Санкции против него введены на основании попыток подорвать предстоящие в этом году президентские выборы.В ведомстве считают, что по крайней мере с конца 2019 года и в течение 2020 года, Деркач проводил "скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах".Согласно заявлению минфина, под санкции попадают вся собственность и другие имущественные интересы, находящиеся в американской юрисдикции, также запрещено совершать с этими лицами какие-либо операции. Кроме того, заблокированы и любые компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список лица.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Жиденько,конечно, но, уверен, этим четверым теперь не до смеха. 105

alnoor1953 Расширение влечёт смерть от ожирения. 65

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украина

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей деркач, украина, россия, министерство финансов сша, сша, в мире