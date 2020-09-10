https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057504.html
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Евросоюз продлил санкции против РФ по Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных и устойчивых изменений в зоне конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:18
2020-09-10T18:18
2020-09-10T18:18
россия
ситуация в днр и лнр
николай кавешников
мгимо
евросоюз
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> продлил санкции против РФ по Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных и устойчивых изменений в зоне конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости заведующий кафедры европейской интеграции <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_i" target="_blank">МГИМО</a> (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (<a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sovet_po_mezhduna" target="_blank">РСМД</a>) <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Kaveshnikov" target="_blank">Николай Кавешников</a>.Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине.По его мнению, ЕС будет их сохранять до тех пор, пока не изменятся политические факторы, касающиеся происходящего в <a href="https://ria.ru/location_Donetsk" target="_blank">Донецкой</a> и <a href="https://ria.ru/location_Luhansk_Oblast" target="_blank">Луганской</a> областях.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577052640.html
https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html
2
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, николай кавешников, мгимо, евросоюз, украина, в мире