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https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057504.html
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Евросоюз продлил санкции против РФ по Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных и устойчивых изменений в зоне конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:18
2020-09-10T18:18
россия
ситуация в днр и лнр
николай кавешников
мгимо
евросоюз
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> продлил санкции против РФ по Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных и устойчивых изменений в зоне конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости заведующий кафедры европейской интеграции <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_i" target="_blank">МГИМО</a> (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (<a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sovet_po_mezhduna" target="_blank">РСМД</a>) <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Kaveshnikov" target="_blank">Николай Кавешников</a>.Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине.По его мнению, ЕС будет их сохранять до тех пор, пока не изменятся политические факторы, касающиеся происходящего в <a href="https://ria.ru/location_Donetsk" target="_blank">Донецкой</a> и <a href="https://ria.ru/location_Luhansk_Oblast" target="_blank">Луганской</a> областях.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577052640.html
https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html
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россия
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россия, ситуация в днр и лнр, николай кавешников, мгимо, евросоюз, украина, в мире

Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций

18:18 10.09.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Евросоюз продлил санкции против РФ по Украине из-за отсутствия, по его мнению, позитивных и устойчивых изменений в зоне конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Николай Кавешников.
Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине.

"Эти санкции принимаются на срок полгода или год, в зависимости от вида санкций и по истечение этого периода органы ЕС регулярно рассматривают вопрос о продлении этих санкций и продляют их регулярно уже последние пять лет в связи с тем, что, по их мнению, не произошло никаких позитивных изменений и устойчивых на юго-востоке Украины - в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей", - сказал эксперт.

По его мнению, ЕС будет их сохранять до тех пор, пока не изменятся политические факторы, касающиеся происходящего в Донецкой и Луганской областях.
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Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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