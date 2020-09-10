Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577035462.html
Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут демонстративными, считает эксперт
Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут носить, скорее, демонстративный характер и существенно не повлияют на республику, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:54
2020-09-10T13:54
протесты в белоруссии
николай межевич
институт европы ран
александр лукашенко
евросоюз
мид польши
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_0:185:3165:1965_1400x0_80_0_0_db359854025affd6b20a4d85b71759b8.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> в отношении <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> будут носить, скорее, демонстративный характер и существенно не повлияют на республику, заявил РИА Новости руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор <a href="https://ria.ru/person_nikolay-mezhevich" target="_blank">Николай Межевич</a>."Абсолютно неважно, сколько человек окажется в санкционном списке, будет ли включен туда президент республики, это все детали, тонкости. Европейский союз свою позицию обозначил. Ранее, по предыдущим выборам Брюссель, Страсбург всегда говорили о том, что они выражают озабоченность прошедшими выборами, сейчас фактически Брюссель, Страсбург эти выборы не признали", - сказал эксперт. По его словам, президент республики, его министры, и в особенности силовики - это не те туристы, которые "привыкли встречать рассветы на мосту в Венеции", они могут обойтись без Пражского града и Ниццы.Ранее заместитель главы <a href="https://ria.ru/organization_MID_Polshi" target="_blank">МИД Польши</a> Петр Вавжик заявил, что санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек. При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире". Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_f3ba7a01880efe26cf67971056ba9b46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай межевич, институт европы ран, александр лукашенко, евросоюз, мид польши, белоруссия, в мире

Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут демонстративными, считает эксперт

13:54 10.09.2020
369
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут носить, скорее, демонстративный характер и существенно не повлияют на республику, заявил РИА Новости руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
"Абсолютно неважно, сколько человек окажется в санкционном списке, будет ли включен туда президент республики, это все детали, тонкости. Европейский союз свою позицию обозначил. Ранее, по предыдущим выборам Брюссель, Страсбург всегда говорили о том, что они выражают озабоченность прошедшими выборами, сейчас фактически Брюссель, Страсбург эти выборы не признали", - сказал эксперт. По его словам, президент республики, его министры, и в особенности силовики - это не те туристы, которые "привыкли встречать рассветы на мосту в Венеции", они могут обойтись без Пражского града и Ниццы.

"Поэтому данные санкции носят, скорее, демонстративный характер. Европейский союз показывает свою озабоченность. В экономике все будет несколько иначе. А если брать отношения Белоруссии и Германии, Белоруссии и Польши, я бы здесь улыбнулся и подождал. Ни Берлину, ни Варшаве портить экономические отношения с Белоруссией невыгодно. Лиссабону это безразлично, Кипр далеко, ему все равно. А вот Варшаве и Берлину - нет, поэтому жесткая риторика в политике не всегда подкрепляется аналогичными жесткими мерами в экономике", - заключил эксперт.

Ранее заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек. При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире". Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 06:39Протесты в Белоруссии
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
1800112
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииНиколай МежевичИнститут Европы РАНАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД ПольшиБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали слова Помпео о Навальном
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Посол Украины пожаловался на досмотр при въезде в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Презентация новых денежных купюр Белоруссии в Минске
"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
ОМОН задерживает участников акции оппозиции на площади Независимости в Минске
В Минске начались задержания протестующих
Светлана Тихановская
Литовские политики призвали поддержать Тихановскую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко об ущербе от протестов: "Никто до сих пор не заплатил"
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Адвокат Колесниковой дала подписку о неразглашении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния