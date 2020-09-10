Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут демонстративными, считает эксперт
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут носить, скорее, демонстративный характер и существенно не повлияют на республику, заявил РИА Новости руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
"Абсолютно неважно, сколько человек окажется в санкционном списке, будет ли включен туда президент республики, это все детали, тонкости. Европейский союз свою позицию обозначил. Ранее, по предыдущим выборам Брюссель, Страсбург всегда говорили о том, что они выражают озабоченность прошедшими выборами, сейчас фактически Брюссель, Страсбург эти выборы не признали", - сказал эксперт. По его словам, президент республики, его министры, и в особенности силовики - это не те туристы, которые "привыкли встречать рассветы на мосту в Венеции", они могут обойтись без Пражского града и Ниццы.
"Поэтому данные санкции носят, скорее, демонстративный характер. Европейский союз показывает свою озабоченность. В экономике все будет несколько иначе. А если брать отношения Белоруссии и Германии, Белоруссии и Польши, я бы здесь улыбнулся и подождал. Ни Берлину, ни Варшаве портить экономические отношения с Белоруссией невыгодно. Лиссабону это безразлично, Кипр далеко, ему все равно. А вот Варшаве и Берлину - нет, поэтому жесткая риторика в политике не всегда подкрепляется аналогичными жесткими мерами в экономике", - заключил эксперт.
Ранее заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек. При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире". Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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