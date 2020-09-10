https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577030378.html

Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии, заявил РИА Новости источник в МИД республики. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:54

2020-09-10T12:54

2020-09-10T14:00

евросоюз

кипр

турция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости источник в МИД республики.Ранее агентство <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank">Блумберг</a> сообщило, что Никосия не дает ввести ограничения в отношении Минска, добиваясь включения в санкционные списки семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Правительство Кипра заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав островной республики. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция отвечает, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами региона.Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии и планирует ввести санкции против Минска, но для этого нужно согласие всех 27 членов объединения, в том числе Кипра.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html

Olga Mironova Света Медведева там денежки держит, семья Лукашенков наверное, тоже 20

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кипр

турция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире