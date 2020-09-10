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https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577030378.html
Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии, заявил РИА Новости источник в МИД республики. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:54
2020-09-10T14:00
евросоюз
кипр
турция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости источник в МИД республики.Ранее агентство <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank">Блумберг</a> сообщило, что Никосия не дает ввести ограничения в отношении Минска, добиваясь включения в санкционные списки семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Правительство Кипра заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав островной республики. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция отвечает, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами региона.Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии и планирует ввести санкции против Минска, но для этого нужно согласие всех 27 членов объединения, в том числе Кипра.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html
Света Медведева там денежки держит, семья Лукашенков наверное, тоже
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кипр
турция
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евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире

Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

12:54 10.09.2020 (обновлено: 14:00 10.09.2020)
5072
© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии, заявил РИА Новости источник в МИД республики.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Никосия не дает ввести ограничения в отношении Минска, добиваясь включения в санкционные списки семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

"Нет, это неправда", — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.

Правительство Кипра заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав островной республики. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция отвечает, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами региона.
Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии и планирует ввести санкции против Минска, но для этого нужно согласие всех 27 членов объединения, в том числе Кипра.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 10:39Сказано в эфире
"Идет игра". Почему в ЕС заблокированы санкции против БелоруссииBloomberg сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
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Обсудить 5
ЕвросоюзКипрТурцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Света Медведева там денежки держит, семья Лукашенков наверное, тоже
10 сентября, 13:00
Olga MironovaOlga Mironova
9000011
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