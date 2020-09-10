МИД Польши рассказал о санкционном списке Евросоюза по Белоруссии
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в сенате Польши в четверг.
"Согласно тому, что мы можем сказать на данный момент, это список с несколькими десятками имен. Может быть, 50, может быть, 40, может быть, больше", - сказал Вавжик, отвечая на вопрос сенаторов.
При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире".
"Мы добиваемся того, чтобы этот список носил открытый характер, чтобы его можно было максимально расширить", - добавил замглавы МИД Польши.
Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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