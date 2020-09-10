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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577029570.html
МИД Польши рассказал о санкционном списке Евросоюза по Белоруссии
Санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в сенате Польши в четверг. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:41
2020-09-10T12:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек, заявил заместитель главы <a href="https://ria.ru/organization_MID_Polshi" target="_blank">МИД Польши</a> Петр Вавжик в сенате Польши в четверг.При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире"."Мы добиваемся того, чтобы этот список носил открытый характер, чтобы его можно было максимально расширить", - добавил замглавы МИД Польши.Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1577012261.html
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александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

МИД Польши рассказал о санкционном списке Евросоюза по Белоруссии

12:41 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Санкционный список ЕС в отношении Белоруссии будет состоять из 40-50 человек, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в сенате Польши в четверг.

"Согласно тому, что мы можем сказать на данный момент, это список с несколькими десятками имен. Может быть, 50, может быть, 40, может быть, больше", - сказал Вавжик, отвечая на вопрос сенаторов.

При этом он отметил, что "Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире".
"Мы добиваемся того, чтобы этот список носил открытый характер, чтобы его можно было максимально расширить", - добавил замглавы МИД Польши.
Представляя позицию Польши по санкциям, Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за "применение пыток" в отношении протестующих.
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