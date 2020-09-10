https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T06:39

2020-09-10T06:39

2020-09-10T13:09

протесты в белоруссии

жозеп боррель

евросоюз

кипр

турция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> заблокировал принятие <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> со ссылкой на информированные источники.По информации издания, средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литва</a>.По словам представителя пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank">Еврокомиссии</a> и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция утверждает, что большинство проголосовало за <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Тихановскую</a>, которая в августе выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a> в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

https://ria.ru/20200910/aleksievich-1577014334.html

https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576999866.html

nykzr89 У нас будет как в Венесуэлле 🙁🙁🙁🙁 Еще лет 30 будет править, а потом Коля(((( 391

valeradp99 Это все следствие одно полярного мира под перекрытием различных международных организаций с одной стороны вроде они есть а на самом деле они работают лишь тогда когда угодно США 352

90

кипр

турция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире