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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T06:39
2020-09-10T13:09
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
кипр
турция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> заблокировал принятие <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> со ссылкой на информированные источники.По информации издания, средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литва</a>.По словам представителя пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank">Еврокомиссии</a> и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция утверждает, что большинство проголосовало за <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Тихановскую</a>, которая в августе выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a> в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
https://ria.ru/20200910/aleksievich-1577014334.html
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576999866.html
У нас будет как в Венесуэлле 🙁🙁🙁🙁 Еще лет 30 будет править, а потом Коля((((
391
Это все следствие одно полярного мира под перекрытием различных международных организаций с одной стороны вроде они есть а на самом деле они работают лишь тогда когда угодно США
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кипр
турция
белоруссия
РИА Новости
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жозеп боррель, евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

06:39 10.09.2020 (обновлено: 13:09 10.09.2020)
154986
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По информации издания, средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении Минска мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 03:14Протесты в Белоруссии
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели Эстония, Латвия и Литва.
По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция утверждает, что большинство проголосовало за Тихановскую, которая в августе выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:39Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
79534769773
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЕвросоюзКипрТурцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У нас будет как в Венесуэлле 🙁🙁🙁🙁 Еще лет 30 будет править, а потом Коля((((
10 сентября, 06:59
nykzr89nykzr89
5112126319
Это все следствие одно полярного мира под перекрытием различных международных организаций с одной стороны вроде они есть а на самом деле они работают лишь тогда когда угодно США
10 сентября, 06:58
valeradp99valeradp99
335100016
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