https://ria.ru/20200910/samozanyatye-1577029386.html

Программист-одиночка. Как самозанятый из Таганрога получил кредит

Уже больше десяти лет житель Таганрога Владимир Андриенко занимается программированием. Начинал с малого: любимое увлечение постепенно переросло в основную... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:50

2020-09-10T14:50

2020-09-10T14:50

корпорация мсп

мсп банк

таганрог

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости</strong>. Уже больше десяти лет житель <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганрога</a> Владимир Андриенко занимается программированием. Начинал с малого: любимое увлечение постепенно переросло в основную работу, Владимир работал сначала по найму, потом перешел на фриланс. В январе 2020 года в Ростовской области ввели специальный налоговый режим для самозанятых граждан, в соответствии с которым программист и зарегистрировался. Через несколько месяцев выяснилось – он не прогадал, а только выиграл. Первые проекты он делал как наемный программист, и очень быстро понял: полученное образование пригодилось и в новой сфере деятельности. "Современная радиотехника связана с программированием, так что все, что я изучал – пригодилось. Особенно удивительно сходство математики в радиотехнике и финансовой сфере, для которой я часто делаю заказы. Используются все те же самые алгоритмы. Так что мне повезло со специальностью, все знания пригодились", – добавляет Андриенко. Он признается, что и сегодня в этой работе его привлекает необходимость постоянно чему-то учиться. "Это творческая работа, сложная, интеллектуальная, где нужно постоянно развиваться. Я время от времени покупаю курcы по новым методам программирования. Ведь чтобы получать новые заказы, нужно следить за трендами, осваивать новые технологии и алгоритмы". По словам Владимира, заказы приходят из очень разных сфер: это может быть программирование ботов для соцсетей и мессенджеров или же создание нейронных сетей. Или же еще один из наиболее востребованных видов программирования – создание прогностических нейронных сетей. Владимир приводит пример – это может быть какая-то услуга и товар, на которую заказчику нужно установить оптимальную цену."Если высоко поднять – будет меньше спрос, занизить – потеряешь прибыль. Без компьютерных технологий сложно эту стоимость определить только исходя из опыта. Нейронная сеть обучается в течение нескольких суток на основе предыдущих продаж. Дальше учитываются все возможные факторы, вплоть до погоды, и можно спрогнозировать оптимальную цену товара или услуги", – рассказывает программист.Благодаря тому, что в январе 2020 года Владимир зарегистрировался как самозанятый, сейчас он смог получить специальный кредит, предназначенный для людей, который выбрали этот налоговый режим. <a href="https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/" target="_blank">Кредит МСП Банка</a> разработан в рамках государственной программы льготного кредитования нацпроекта поддержки <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП</a> и выдается на развитие предпринимательской деятельности – именно этим сейчас и занят Владимир. Кредит для самозанятых он получил по выгодной ставке 7,75% годовых, да и потребительский кредит обошелся бы дороже. В МСП Банке Андриенко смог все оформить онлайн, получив, например, справку из налоговой также через свой личный кабинет."Я взял 280 тысяч на три года, но планирую выплатить досрочно – в течение одного года. И это будет очень выгодно, ведь продуктивность моей работы возрастет", – рассказывает Владимир.

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таганрог

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, таганрог