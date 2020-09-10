https://ria.ru/20200910/samozanyatye-1577029386.html
Программист-одиночка. Как самозанятый из Таганрога получил кредит
Уже больше десяти лет житель Таганрога Владимир Андриенко занимается программированием. Начинал с малого: любимое увлечение постепенно переросло в основную... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:50
2020-09-10T14:50
2020-09-10T14:50
корпорация мсп
мсп банк
таганрог
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости</strong>. Уже больше десяти лет житель <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганрога</a> Владимир Андриенко занимается программированием. Начинал с малого: любимое увлечение постепенно переросло в основную работу, Владимир работал сначала по найму, потом перешел на фриланс. В январе 2020 года в Ростовской области ввели специальный налоговый режим для самозанятых граждан, в соответствии с которым программист и зарегистрировался. Через несколько месяцев выяснилось – он не прогадал, а только выиграл. Первые проекты он делал как наемный программист, и очень быстро понял: полученное образование пригодилось и в новой сфере деятельности. "Современная радиотехника связана с программированием, так что все, что я изучал – пригодилось. Особенно удивительно сходство математики в радиотехнике и финансовой сфере, для которой я часто делаю заказы. Используются все те же самые алгоритмы. Так что мне повезло со специальностью, все знания пригодились", – добавляет Андриенко. Он признается, что и сегодня в этой работе его привлекает необходимость постоянно чему-то учиться. "Это творческая работа, сложная, интеллектуальная, где нужно постоянно развиваться. Я время от времени покупаю курcы по новым методам программирования. Ведь чтобы получать новые заказы, нужно следить за трендами, осваивать новые технологии и алгоритмы". По словам Владимира, заказы приходят из очень разных сфер: это может быть программирование ботов для соцсетей и мессенджеров или же создание нейронных сетей. Или же еще один из наиболее востребованных видов программирования – создание прогностических нейронных сетей. Владимир приводит пример – это может быть какая-то услуга и товар, на которую заказчику нужно установить оптимальную цену."Если высоко поднять – будет меньше спрос, занизить – потеряешь прибыль. Без компьютерных технологий сложно эту стоимость определить только исходя из опыта. Нейронная сеть обучается в течение нескольких суток на основе предыдущих продаж. Дальше учитываются все возможные факторы, вплоть до погоды, и можно спрогнозировать оптимальную цену товара или услуги", – рассказывает программист.Благодаря тому, что в январе 2020 года Владимир зарегистрировался как самозанятый, сейчас он смог получить специальный кредит, предназначенный для людей, который выбрали этот налоговый режим. <a href="https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/" target="_blank">Кредит МСП Банка</a> разработан в рамках государственной программы льготного кредитования нацпроекта поддержки <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП</a> и выдается на развитие предпринимательской деятельности – именно этим сейчас и занят Владимир. Кредит для самозанятых он получил по выгодной ставке 7,75% годовых, да и потребительский кредит обошелся бы дороже. В МСП Банке Андриенко смог все оформить онлайн, получив, например, справку из налоговой также через свой личный кабинет."Я взял 280 тысяч на три года, но планирую выплатить досрочно – в течение одного года. И это будет очень выгодно, ведь продуктивность моей работы возрастет", – рассказывает Владимир.
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https://ria.ru/20200417/1570188979.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, таганрог
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости
. Уже больше десяти лет житель Таганрога
Владимир Андриенко занимается программированием. Начинал с малого: любимое увлечение постепенно переросло в основную работу, Владимир работал сначала по найму, потом перешел на фриланс. В январе 2020 года в Ростовской области ввели специальный налоговый режим для самозанятых граждан, в соответствии с которым программист и зарегистрировался. Через несколько месяцев выяснилось – он не прогадал, а только выиграл.
"Программированием я занимаюсь с 2009 года – именно тогда я начал получать деньги за то, что до этого было моим увлечением. Я закончил институт как радиотехник, программы писал еще студентом – это было нужно для учебы. После работал по основной специальности, но быстро понял, что в этой сфере для меня глобального развития не будет. По сути, ты занимаешься одним и тем же, технологии не меняются", – рассказывает Владимир.
Первые проекты он делал как наемный программист, и очень быстро понял: полученное образование пригодилось и в новой сфере деятельности. "Современная радиотехника связана с программированием, так что все, что я изучал – пригодилось. Особенно удивительно сходство математики в радиотехнике и финансовой сфере, для которой я часто делаю заказы. Используются все те же самые алгоритмы. Так что мне повезло со специальностью, все знания пригодились", – добавляет Андриенко.
Он признается, что и сегодня в этой работе его привлекает необходимость постоянно чему-то учиться. "Это творческая работа, сложная, интеллектуальная, где нужно постоянно развиваться. Я время от времени покупаю курcы по новым методам программирования. Ведь чтобы получать новые заказы, нужно следить за трендами, осваивать новые технологии и алгоритмы".
По словам Владимира, заказы приходят из очень разных сфер: это может быть программирование ботов для соцсетей и мессенджеров или же создание нейронных сетей.
"Например, банку нужно оценить, насколько велика вероятность того, что потенциальный заемщик не выплатит кредит. Здесь учитываются разные факторы: семейное положение, возраст и так далее. Компьютерная программа, обученная соответствующим образом, выдает по каждому клиенту такую оценку. Это происходит намного быстрее и точнее, чем если бы этим занимался сотрудник банка. К тому же, минимизируется человеческий фактор", – поясняет Владимир.
Или же еще один из наиболее востребованных видов программирования – создание прогностических нейронных сетей. Владимир приводит пример – это может быть какая-то услуга и товар, на которую заказчику нужно установить оптимальную цену.
"Если высоко поднять – будет меньше спрос, занизить – потеряешь прибыль. Без компьютерных технологий сложно эту стоимость определить только исходя из опыта. Нейронная сеть обучается в течение нескольких суток на основе предыдущих продаж. Дальше учитываются все возможные факторы, вплоть до погоды, и можно спрогнозировать оптимальную цену товара или услуги", – рассказывает программист.
Благодаря тому, что в январе 2020 года Владимир зарегистрировался как самозанятый, сейчас он смог получить специальный кредит, предназначенный для людей, который выбрали этот налоговый режим. Кредит МСП Банка
разработан в рамках государственной программы льготного кредитования нацпроекта поддержки МСП
и выдается на развитие предпринимательской деятельности – именно этим сейчас и занят Владимир.
"Мне нужен офис, так как дома работать тяжело. А для офиса нужно помещение, которое необходимо отремонтировать и обставить мебелью. У меня сейчас два компьютера, но хорошо бы иметь третий: когда тестируется какая-то математическая модель, нужны большие мощности", – делится планами Владимир.
Кредит для самозанятых он получил по выгодной ставке 7,75% годовых, да и потребительский кредит обошелся бы дороже. В МСП Банке Андриенко смог все оформить онлайн, получив, например, справку из налоговой также через свой личный кабинет.
"Я взял 280 тысяч на три года, но планирую выплатить досрочно – в течение одного года. И это будет очень выгодно, ведь продуктивность моей работы возрастет", – рассказывает Владимир.