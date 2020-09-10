https://ria.ru/20200910/samolety-1577042355.html

"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и багажа

"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:04

2020-09-10T16:04

2020-09-10T16:04

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аэрофлот

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> "Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа, говорится в сообщении на сайте компании.Перевозчик напоминает, что небрежное отношение людей к личным вещам может привести к более длительному обслуживанию самолета перед вылетом и задержке рейсов."Просим не сдавать в багаж и не проносить в салон пачкающие предметы, так как дополнительная уборка может привести к задержке рейса. При необходимости рекомендуем использовать дополнительную упаковку для потенциально пачкающих предметов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм, аэрофлот