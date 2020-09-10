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Туризм
https://ria.ru/20200910/samolety-1577042355.html
"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и багажа
"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:04
2020-09-10T16:04
туризм
туризм
авиакомпании
пассажиры
новости - туризм
аэрофлот
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> "Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа, говорится в сообщении на сайте компании.Перевозчик напоминает, что небрежное отношение людей к личным вещам может привести к более длительному обслуживанию самолета перед вылетом и задержке рейсов."Просим не сдавать в багаж и не проносить в салон пачкающие предметы, так как дополнительная уборка может привести к задержке рейса. При необходимости рекомендуем использовать дополнительную упаковку для потенциально пачкающих предметов", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
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туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм, аэрофлот

"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и багажа

16:04 10.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа, говорится в сообщении на сайте компании.
Перевозчик напоминает, что небрежное отношение людей к личным вещам может привести к более длительному обслуживанию самолета перед вылетом и задержке рейсов.
"Просим не сдавать в багаж и не проносить в салон пачкающие предметы, так как дополнительная уборка может привести к задержке рейса. При необходимости рекомендуем использовать дополнительную упаковку для потенциально пачкающих предметов", — говорится в сообщении.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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