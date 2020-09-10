https://ria.ru/20200910/saakashvili-1577033897.html

В Кремле оценили последствия возможного возвращения Саакашвили в Грузию

Появление Михаила Саакашвили на политической арене в Грузии, как и в какой-то другой стране, может иметь, скорее, только отрицательные последствия, считает... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:41

2020-09-10T13:41

2020-09-10T14:03

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Появление <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> на политической арене в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, как и в какой-то другой стране, может иметь, скорее, только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали заявление Саакашвили очередной ложью, министр юстиции страны <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы."Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране – Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком… на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, где он был трудоустроен. Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее, только отрицательные", - сказал Песков в общении с региональными журналистами.Возвращение на политическую арену в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили вряд ли сможет причинить какой-то вред России, главное, чтобы он снова не наломал дров в своей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор. Главное, чтобы он снова дров не наломал в своей Грузии. Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576963223.html

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576990996.html

4

польша

одесская область

грузия

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петр порошенко, владимир зеленский, польша, одесская область, грузия, михаил саакашвили, в мире