https://ria.ru/20200910/rt-1577030742.html

VR-фильм RT "Уроки Аушвица" покажут на Ванкуверском кинофестивале

Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:00

2020-09-10T13:00

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Документальный VR-фильм <a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT" target="_blank">RT</a> "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала.Фильм "Уроки Аушвица", созданный совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки - необходимое условие для включения в официальную программу VIFF Immersed.Фильм "Уроки Аушвица" создан в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, RedDot, Digiday и другие.Vancouver International Film Festival является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке. В отборочную комиссию VIFF Immersed в этом году вошли представители Intel, <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> и другие специалисты.

https://ria.ru/20200824/premiya-1576236561.html

https://ria.ru/20200804/1575347203.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, microsoft corporation, youtube, twitter, в мире