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VR-фильм RT "Уроки Аушвица" покажут на Ванкуверском кинофестивале
Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:00
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Документальный VR-фильм <a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT" target="_blank">RT</a> "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала.Фильм "Уроки Аушвица", созданный совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки - необходимое условие для включения в официальную программу VIFF Immersed.Фильм "Уроки Аушвица" создан в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, RedDot, Digiday и другие.Vancouver International Film Festival является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке. В отборочную комиссию VIFF Immersed в этом году вошли представители Intel, <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> и другие специалисты.
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телеканал rt, microsoft corporation, youtube, twitter, в мире

VR-фильм RT "Уроки Аушвица" покажут на Ванкуверском кинофестивале

13:00 10.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала.
"Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вошёл в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля 2020 (Vancouver International Film Festival, VIFF). Показы пройдут 28-29 сентября", - говорится в сообщении.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Фильм "Уроки Аушвица", созданный совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки - необходимое условие для включения в официальную программу VIFF Immersed.
"Мы впервые решили организовать кинорынок проектов, созданных при помощи объёмной съёмки. Нам пришло около 100 заявок на участие со всего мира, и было крайне сложно отобрать только 16 работ. Включение в официальную программу VIFF Immersed говорит о высоком качестве и инновационности каждой из них", - приводятся слова куратора VIFF Immersed, основателя платформы Kaleidoscope.fund Рене Пиннелл.
Фильм "Уроки Аушвица" создан в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, RedDot, Digiday и другие.
Vancouver International Film Festival является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке. В отборочную комиссию VIFF Immersed в этом году вошли представители Intel, Microsoft и другие специалисты.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
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