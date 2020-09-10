VR-фильм RT "Уроки Аушвица" покажут на Ванкуверском кинофестивале
Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица" вошел в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля, сообщается на сайте телеканала.
"Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вошёл в иммерсивную программу Ванкуверского международного кинофестиваля 2020 (Vancouver International Film Festival, VIFF). Показы пройдут 28-29 сентября", - говорится в сообщении.
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Фильм "Уроки Аушвица", созданный совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки - необходимое условие для включения в официальную программу VIFF Immersed.
"Мы впервые решили организовать кинорынок проектов, созданных при помощи объёмной съёмки. Нам пришло около 100 заявок на участие со всего мира, и было крайне сложно отобрать только 16 работ. Включение в официальную программу VIFF Immersed говорит о высоком качестве и инновационности каждой из них", - приводятся слова куратора VIFF Immersed, основателя платформы Kaleidoscope.fund Рене Пиннелл.
Фильм "Уроки Аушвица" создан в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, RedDot, Digiday и другие.
Vancouver International Film Festival является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке. В отборочную комиссию VIFF Immersed в этом году вошли представители Intel, Microsoft и другие специалисты.