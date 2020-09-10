https://ria.ru/20200910/rossiya-1577031423.html

Саакашвили пообещал не вступать в конфронтацию с Россией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который планирует вернуться на родину и прийти к власти, пообещал, что не вступит в конфронтацию с Россией. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:10

2020-09-10T13:10

2020-09-10T15:02

петр порошенко

единое национальное движение

владимир зеленский

михаил саакашвили

польша

одесская область

грузия

в мире

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<strong><a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">ТБИЛИСИ</a>, 10 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>, который планирует вернуться на родину и прийти к власти, пообещал, что не вступит в конфронтацию с Россией."Сейчас важно вытащить страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию <...> наша задача — не вступать в конфронтацию с Россией, а правильно решить внутренние проблемы", — заявил он в эфире телекомпании "Формула".Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали заявление Саакашвили очередной ложью, министр юстиции страны <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.На днях Сакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота".Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576990996.html

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576963223.html

4

польша

одесская область

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, единое национальное движение, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, одесская область, грузия, в мире