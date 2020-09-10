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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200910/roboty-1577059476.html
В Татарстане на избирательных участках появятся роботы
Роботы появятся на избирательных участках в Татарстане в пятницу, когда в республике начнётся досрочное голосование, сообщили в Центризбиркоме республики. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:52
2020-09-10T18:52
республика татарстан
госсовет татарстана
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Роботы появятся на избирательных участках в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a> в пятницу, когда в республике начнётся досрочное голосование, сообщили в Центризбиркоме республики.С 11 по 13 сентября в Татарстане пройдёт голосование на выборах президента республики, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>."В Татарстане в целях привлечения внимания жителей к выборам… 11 сентября робот-учитель Ева отправится на избирательный участок №165. Вместо паспорта гражданина РФ робот предъявит членам избирательной комиссии свой технический паспорт и попросит выдать ей бюллетени для голосования", - говорится в сообщении.Как отмечается, робот Ева сообщит, что ей три года, в выдаче бюллетеней ей откажут, поскольку она не достигла совершеннолетия, и пригласят поучаствовать в голосовании на выборах, когда робот повзрослеет. В ответ Ева выразит сожаление, но признает важность соблюдения законодательства о выборах.Робот Ева "работает" преподавателем в IT-лицее Казанского федерального университета. Обаятельная "блондинка" ростом 85 сантиметров помогает преподавателям точных наук на уроках математики, физики, информатики и химии для учеников 7-9 классов. Ева говорит на русском языке. С помощью видеокамеры робот может следить за тем, чтобы дети не списывали. Или, наоборот, может поменяться с учителем местами: например, Ева способна вести диктант.На другом избирательном участке в школе "Иннполис" избирателей будет приветствовать робот Белый Аркаша высотой 1,5 метра. Он умеет жестикулировать и воспроизводить человеческую речь. Еще один робот-манипулятор KUKA KR10 будет подавать пришедшим избирателям защитные маски и предлагать обработать руки антисептиками.
https://ria.ru/20200714/1574344555.html
https://ria.ru/20200713/1574267182.html
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госсовет татарстана, госдума рф, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане на избирательных участках появятся роботы

18:52 10.09.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфГород Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Роботы появятся на избирательных участках в Татарстане в пятницу, когда в республике начнётся досрочное голосование, сообщили в Центризбиркоме республики.
С 11 по 13 сентября в Татарстане пройдёт голосование на выборах президента республики, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана.
"В Татарстане в целях привлечения внимания жителей к выборам… 11 сентября робот-учитель Ева отправится на избирательный участок №165. Вместо паспорта гражданина РФ робот предъявит членам избирательной комиссии свой технический паспорт и попросит выдать ей бюллетени для голосования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, робот Ева сообщит, что ей три года, в выдаче бюллетеней ей откажут, поскольку она не достигла совершеннолетия, и пригласят поучаствовать в голосовании на выборах, когда робот повзрослеет. В ответ Ева выразит сожаление, но признает важность соблюдения законодательства о выборах.
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Робот Ева "работает" преподавателем в IT-лицее Казанского федерального университета. Обаятельная "блондинка" ростом 85 сантиметров помогает преподавателям точных наук на уроках математики, физики, информатики и химии для учеников 7-9 классов. Ева говорит на русском языке. С помощью видеокамеры робот может следить за тем, чтобы дети не списывали. Или, наоборот, может поменяться с учителем местами: например, Ева способна вести диктант.
На другом избирательном участке в школе "Иннполис" избирателей будет приветствовать робот Белый Аркаша высотой 1,5 метра. Он умеет жестикулировать и воспроизводить человеческую речь. Еще один робот-манипулятор KUKA KR10 будет подавать пришедшим избирателям защитные маски и предлагать обработать руки антисептиками.
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