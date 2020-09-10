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https://ria.ru/20200910/robingud-1577017320.html
Житель Забайкалья украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом
В Приаргунском районе Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:58
2020-09-10T14:01
приаргунский район
забайкальский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Priargunskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приаргунском районе</a> Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение.По данным <a href="https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">Управления МВД по Забайкальскому краю</a>, подозреваемый проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск и унес три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей.Мужчину удалось задержать и доставить в отделение, где он признался в содеянном.По словам забайкальского Робин Гуда, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть поместил в ящики для пожертвований. В МВД края проверяют эту информацию. У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, а мужчину заключили под стражу.
https://ria.ru/20180421/1519148095.html
Настоящий Робин Гуд.Отбирал у богатых, отдавал бедным. А Робин Пут отбирает у бедных и отдает богатым.
17
Эх братан. То что раздал бедным и больным молодец. То что украл из бутика не молодец. Надо было у чиновников красть. Они это заслуживают. Тогда был бы Робином Гудом.
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приаргунский район
забайкальский край
РИА Новости
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приаргунский район, забайкальский край, происшествия

Житель Забайкалья украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом

08:58 10.09.2020 (обновлено: 14:01 10.09.2020)
7214
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Приаргунском районе Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение.
По данным Управления МВД по Забайкальскому краю, подозреваемый проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск и унес три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей.
Мужчину удалось задержать и доставить в отделение, где он признался в содеянном.
По словам забайкальского Робин Гуда, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть поместил в ящики для пожертвований. В МВД края проверяют эту информацию. У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.
Задержание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.04.2018
21 апреля 2018, 21:45
Белорусский Робин Гуд на украденные деньги накормил детей мороженым
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, а мужчину заключили под стражу.
90248347
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Приаргунский районЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Настоящий Робин Гуд.Отбирал у богатых, отдавал бедным. А Робин Пут отбирает у бедных и отдает богатым.
10 сентября, 09:48
ЮКЮрий Князев
630008
Эх братан. То что раздал бедным и больным молодец. То что украл из бутика не молодец. Надо было у чиновников красть. Они это заслуживают. Тогда был бы Робином Гудом.
10 сентября, 09:08
Andrey BobrovAndrey Bobrov
1220101
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