https://ria.ru/20200910/robingud-1577017320.html

Житель Забайкалья украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом

В Приаргунском районе Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:58

2020-09-10T08:58

2020-09-10T14:01

приаргунский район

забайкальский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Priargunskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приаргунском районе</a> Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение.По данным <a href="https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">Управления МВД по Забайкальскому краю</a>, подозреваемый проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск и унес три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей.Мужчину удалось задержать и доставить в отделение, где он признался в содеянном.По словам забайкальского Робин Гуда, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть поместил в ящики для пожертвований. В МВД края проверяют эту информацию. У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, а мужчину заключили под стражу.

https://ria.ru/20180421/1519148095.html

Юрий Князев Настоящий Робин Гуд.Отбирал у богатых, отдавал бедным. А Робин Пут отбирает у бедных и отдает богатым. 17

Andrey Bobrov Эх братан. То что раздал бедным и больным молодец. То что украл из бутика не молодец. Надо было у чиновников красть. Они это заслуживают. Тогда был бы Робином Гудом. 16

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приаргунский район

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приаргунский район, забайкальский край, происшествия