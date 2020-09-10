https://ria.ru/20200910/repressii-1577019629.html

Российские НКО создадут базу данных жертв политических репрессий

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает предоставить создание единой базы данных жертв политических репрессий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:07

2020-09-10T10:07

2020-09-10T10:07

валерий фадеев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральное архивное агентство (росархив)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает предоставить создание единой базы данных жертв политических репрессий некоммерческими организациями на средства от президентских грантов.Ранее глава государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по итогам заседания СПЧ и встречи с уполномоченными по правам человека поручил администрации президента РФ совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosarkhiv/" target="_blank" data-auto="true">Росархивом</a>, ФСБ России, МВД России и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank">ФСИН России</a> рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий до 1 октября.По его словам, НКО смогут работать в этой области на средства от президентских грантов."В ближайшие время эти НКО, в том числе Фонд памяти, будут подавать заявки на получение президентского гранта", - отметил он.Также Фадеев добавил, что поручение президента фактически выполнено, работа идет и уже есть план решения этой задачи.

https://ria.ru/20171030/1507697516.html

https://ria.ru/20200813/1575623966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральное архивное агентство (росархив), совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество