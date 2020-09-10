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Российские НКО создадут базу данных жертв политических репрессий
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает предоставить создание единой базы данных жертв политических репрессий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:07
2020-09-10T10:07
валерий фадеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральное архивное агентство (росархив)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает предоставить создание единой базы данных жертв политических репрессий некоммерческими организациями на средства от президентских грантов.Ранее глава государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по итогам заседания СПЧ и встречи с уполномоченными по правам человека поручил администрации президента РФ совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosarkhiv/" target="_blank" data-auto="true">Росархивом</a>, ФСБ России, МВД России и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank">ФСИН России</a> рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий до 1 октября.По его словам, НКО смогут работать в этой области на средства от президентских грантов."В ближайшие время эти НКО, в том числе Фонд памяти, будут подавать заявки на получение президентского гранта", - отметил он.Также Фадеев добавил, что поручение президента фактически выполнено, работа идет и уже есть план решения этой задачи.
https://ria.ru/20171030/1507697516.html
https://ria.ru/20200813/1575623966.html
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валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральное архивное агентство (росархив), совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество

Российские НКО создадут базу данных жертв политических репрессий

10:07 10.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает предоставить создание единой базы данных жертв политических репрессий некоммерческими организациями на средства от президентских грантов.
Ранее глава государства Владимир Путин по итогам заседания СПЧ и встречи с уполномоченными по правам человека поручил администрации президента РФ совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий до 1 октября.
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"Наше предложение, и так это и будет видимо делаться, что единая база данных будет формироваться некоммерческими организациями. Например, Фонд памяти, который возглавляет наш коллега (член СПЧ) Роман Романов. Почему некоммерческие организации? Чтобы не было никаких подозрений, что правоохранительные институты делают что-то не так. И сразу на первом же этапе будут вовлекаться и окончательно формировать эти базы данных некоммерческие организации", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, НКО смогут работать в этой области на средства от президентских грантов.
"В ближайшие время эти НКО, в том числе Фонд памяти, будут подавать заявки на получение президентского гранта", - отметил он.
Также Фадеев добавил, что поручение президента фактически выполнено, работа идет и уже есть план решения этой задачи.
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Валерий ФадеевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральное архивное агентство (Росархив)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбщество
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