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Песков рассказал о дисбалансе в развитии регионов
Дисбаланс в развитии регионов России сейчас есть, власти страны об этом знают и много делают для исправления ситуации, но во многом это зависит от руководства... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:17
2020-09-10T16:17
дмитрий песков
москва
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Дисбаланс в развитии регионов России сейчас есть, власти страны об этом знают и много делают для исправления ситуации, но во многом это зависит от руководства регионов и их стратегий развития, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Да, дисбаланс есть, об этом знает руководство страны, и для исправления этого дисбаланса многое делается. Но во многом сейчас это зависит от руководителей регионов, от их стратегии развития региона и от успешности реализации тех задач, которые руководство формулирует", - заявил Песков во время общения с региональными журналистами.В ходе дискуссии один из представителей СМИ отметил, что разница в развитии и уровне жизни между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и другими крупными городами страны все чаще становится темой выступлений кандидатов на региональных выборах во время предвыборных дебатов."Нелюбовь в регионах к богатой и успешной Москве - это то, что, к сожалению, нередко встречается в регионах, и мы это постоянно слышим... Иногда это какая-то зависть, иногда эта тема становится орудием в ходе предвыборных баталий, предвыборных дебатов", - согласился представитель Кремля.Он признал, что "определенный дисбаланс в развитии регионов есть и, конечно, уровень развития Москвы намного, в разы превосходит уровень подавляющего большинства российских городов и регионов". Во многом это связано со столичными функциями Москвы и с тем, что в столице изначально находились офисы всех крупнейших компаний-налогоплательщиков, пояснил Песков."Но в то же время все-таки нужно признать, что помимо Москвы все больше и больше появляется успешных регионов, которые благодаря талантливому менеджменту руководителей начинают использовать или свои географические преимущества, или свои преимущества с точки зрения природных ресурсов, или преимущества с точки зрения потенциала развития определенных отраслей экономики", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Он отметил, что таких регионов много, они постоянно увеличивают свой валовой региональный продукт и развиваются опережающими темпами."Этот дисбаланс в уровне развития регионов - это тоже забота для правительства, и в этом направлении ведется работа. Но справедливости ради я вам приведу такой пример: за последние годы из Москвы выведены в другие города головные офисы целого ряда крупных компаний", - добавил представитель Кремля.Это означает, что московский бюджет перестал получать соответствующие налоги, что должно было бы негативно сказаться в целом на экономическом успехе Москвы как региона, уточнил он. Однако эти последствия были минимизированы."Чем были минимизированы: истинной прочной базой экономики этого региона. Прочная база - это малый и средний бизнес. Потому что самая здоровая экономика - это не крупные корпорации; самая здоровая экономика - это малый и средний бизнес. И Москва просто создала такие условия для малого и среднего бизнеса, благодаря которым была создана устойчивая подушка безопасности", - добавил Песков, уточнив, что эта подушка безопасности позволяет Москве справляться с кризисными ситуациями и ускоренными темпами выходить из последствий кризиса.
https://ria.ru/20200304/1568139981.html
https://ria.ru/20200720/1574608849.html
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РИА Новости
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дмитрий песков, москва, политика

Песков рассказал о дисбалансе в развитии регионов

16:17 10.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Дисбаланс в развитии регионов России сейчас есть, власти страны об этом знают и много делают для исправления ситуации, но во многом это зависит от руководства регионов и их стратегий развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, дисбаланс есть, об этом знает руководство страны, и для исправления этого дисбаланса многое делается. Но во многом сейчас это зависит от руководителей регионов, от их стратегии развития региона и от успешности реализации тех задач, которые руководство формулирует", - заявил Песков во время общения с региональными журналистами.
В ходе дискуссии один из представителей СМИ отметил, что разница в развитии и уровне жизни между Москвой и другими крупными городами страны все чаще становится темой выступлений кандидатов на региональных выборах во время предвыборных дебатов.
"Нелюбовь в регионах к богатой и успешной Москве - это то, что, к сожалению, нередко встречается в регионах, и мы это постоянно слышим... Иногда это какая-то зависть, иногда эта тема становится орудием в ходе предвыборных баталий, предвыборных дебатов", - согласился представитель Кремля.
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Он признал, что "определенный дисбаланс в развитии регионов есть и, конечно, уровень развития Москвы намного, в разы превосходит уровень подавляющего большинства российских городов и регионов". Во многом это связано со столичными функциями Москвы и с тем, что в столице изначально находились офисы всех крупнейших компаний-налогоплательщиков, пояснил Песков.
"Но в то же время все-таки нужно признать, что помимо Москвы все больше и больше появляется успешных регионов, которые благодаря талантливому менеджменту руководителей начинают использовать или свои географические преимущества, или свои преимущества с точки зрения природных ресурсов, или преимущества с точки зрения потенциала развития определенных отраслей экономики", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Он отметил, что таких регионов много, они постоянно увеличивают свой валовой региональный продукт и развиваются опережающими темпами.
"Этот дисбаланс в уровне развития регионов - это тоже забота для правительства, и в этом направлении ведется работа. Но справедливости ради я вам приведу такой пример: за последние годы из Москвы выведены в другие города головные офисы целого ряда крупных компаний", - добавил представитель Кремля.
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Это означает, что московский бюджет перестал получать соответствующие налоги, что должно было бы негативно сказаться в целом на экономическом успехе Москвы как региона, уточнил он. Однако эти последствия были минимизированы.
"Чем были минимизированы: истинной прочной базой экономики этого региона. Прочная база - это малый и средний бизнес. Потому что самая здоровая экономика - это не крупные корпорации; самая здоровая экономика - это малый и средний бизнес. И Москва просто создала такие условия для малого и среднего бизнеса, благодаря которым была создана устойчивая подушка безопасности", - добавил Песков, уточнив, что эта подушка безопасности позволяет Москве справляться с кризисными ситуациями и ускоренными темпами выходить из последствий кризиса.
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Дмитрий ПесковМоскваПолитика
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