https://ria.ru/20200910/reforma-1577033059.html
Гоголев: к реформе местного самоуправления надо подходить осторожно
К реформе местного самоуправления необходимо подходить осторожно, заявил председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Петр Гоголев. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
петр гоголев
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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. </strong>К реформе местного самоуправления необходимо подходить осторожно, заявил председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> <a href="http://ria.ru/person_petr-gogolev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Гоголев</a>.“В нашей стране, где имеются резкие отличия в природно-климатических условиях, есть разные национальные традиции населяющих народов, у которых уровень развития экономики и социальной сферы неодинаков, реформа муниципальных органов должна проводиться с осторожностью”, — сказал Гоголев в интервью республиканской газете “Кыым”.По его словам, нельзя исключать местные органы власти от полноценной реализации государственной политики, направленной на социально-экономическое развитие и политическое обустройство, размывать ответственность и обязанности, недопустимо ограничивать их права и сужать финансовые и экономические возможности, гарантирующих свободу муниципальных органов.Гоголев отметил необходимость добиться справедливого распределения налоговых доходов и усиления ответственности муниципальных органов.
https://ria.ru/20191219/1562568468.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), петр гоголев
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости.
К реформе местного самоуправления необходимо подходить осторожно, заявил председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Петр Гоголев
.
“В нашей стране, где имеются резкие отличия в природно-климатических условиях, есть разные национальные традиции населяющих народов, у которых уровень развития экономики и социальной сферы неодинаков, реформа муниципальных органов должна проводиться с осторожностью”, — сказал Гоголев в интервью республиканской газете “Кыым”.
По его словам, нельзя исключать местные органы власти от полноценной реализации государственной политики, направленной на социально-экономическое развитие и политическое обустройство, размывать ответственность и обязанности, недопустимо ограничивать их права и сужать финансовые и экономические возможности, гарантирующих свободу муниципальных органов.
Гоголев отметил необходимость добиться справедливого распределения налоговых доходов и усиления ответственности муниципальных органов.