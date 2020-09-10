https://ria.ru/20200910/reforma-1577033059.html

Гоголев: к реформе местного самоуправления надо подходить осторожно

К реформе местного самоуправления необходимо подходить осторожно, заявил председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Петр Гоголев. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:32

2020-09-10T13:32

2020-09-10T13:32

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

петр гоголев

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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. </strong>К реформе местного самоуправления необходимо подходить осторожно, заявил председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> <a href="http://ria.ru/person_petr-gogolev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Гоголев</a>.“В нашей стране, где имеются резкие отличия в природно-климатических условиях, есть разные национальные традиции населяющих народов, у которых уровень развития экономики и социальной сферы неодинаков, реформа муниципальных органов должна проводиться с осторожностью”, — сказал Гоголев в интервью республиканской газете “Кыым”.По его словам, нельзя исключать местные органы власти от полноценной реализации государственной политики, направленной на социально-экономическое развитие и политическое обустройство, размывать ответственность и обязанности, недопустимо ограничивать их права и сужать финансовые и экономические возможности, гарантирующих свободу муниципальных органов.Гоголев отметил необходимость добиться справедливого распределения налоговых доходов и усиления ответственности муниципальных органов.

https://ria.ru/20191219/1562568468.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), петр гоголев