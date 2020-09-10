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https://ria.ru/20200910/razvod-1577059560.html
"Не страдает": Утяшева рассказала, как Гарик Харламов пережил развод
Ляйсан Утяшева рассказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube о состоянии Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:53
2020-09-10T18:53
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
ляйсан утяшева
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшева</a> рассказала в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v25fL35ZNIM">интервью</a> Надежде Стрелец на YouTube о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> после развода с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По словам звезды, которая замужем за близким другом Харламова Павлом Волей, комик не переживает по поводу развода. Утяшева вспомнила каким он был на вечеринке по случаю ее дня рождения в июле, почти сразу после разрыва с Асмус."На дне рождения у меня он был свободный, легкий. Он мне подарил кулинарную книгу. Я ему сказала: "Захаживай, накормим и тебя. Всех вылечим!" То, что Гарик не страдает — это было сильно видно", — рассказала телеведущая в программе Надежды Стрелец. Звезда подчеркнула, что сердце комика пока свободно, развеяв многочисленные слухи о его романах. 22 июня 2020 года Харламов и Асмус <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank">объявили о разводе</a> после восьми лет брака. По сообщению Утяшевой, пара распалась без взаимных претензий, и они остались друзьями.
https://ria.ru/20200808/1575539038.html
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шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), ляйсан утяшева

"Не страдает": Утяшева рассказала, как Гарик Харламов пережил развод

18:53 10.09.2020
690
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ляйсан Утяшева рассказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube о состоянии Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус.
По словам звезды, которая замужем за близким другом Харламова Павлом Волей, комик не переживает по поводу развода. Утяшева вспомнила каким он был на вечеринке по случаю ее дня рождения в июле, почти сразу после разрыва с Асмус.
"На дне рождения у меня он был свободный, легкий. Он мне подарил кулинарную книгу. Я ему сказала: "Захаживай, накормим и тебя. Всех вылечим!" То, что Гарик не страдает — это было сильно видно", — рассказала телеведущая в программе Надежды Стрелец.
Звезда подчеркнула, что сердце комика пока свободно, развеяв многочисленные слухи о его романах.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
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22 июня 2020 года Харламов и Асмус объявили о разводе после восьми лет брака. По сообщению Утяшевой, пара распалась без взаимных претензий, и они остались друзьями.
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Шоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)Ляйсан Утяшева
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