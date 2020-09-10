https://ria.ru/20200910/razvod-1577059560.html

"Не страдает": Утяшева рассказала, как Гарик Харламов пережил развод

Ляйсан Утяшева рассказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube о состоянии Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:53

2020-09-10T18:53

2020-09-10T18:53

шоу-бизнес

гарик харламов (игорь)

ляйсан утяшева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/84269/35/842693541_0:44:1478:875_1400x0_80_0_0_fcdef61b91dcb781d221fb5c62cb666c.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшева</a> рассказала в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v25fL35ZNIM">интервью</a> Надежде Стрелец на YouTube о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> после развода с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По словам звезды, которая замужем за близким другом Харламова Павлом Волей, комик не переживает по поводу развода. Утяшева вспомнила каким он был на вечеринке по случаю ее дня рождения в июле, почти сразу после разрыва с Асмус."На дне рождения у меня он был свободный, легкий. Он мне подарил кулинарную книгу. Я ему сказала: "Захаживай, накормим и тебя. Всех вылечим!" То, что Гарик не страдает — это было сильно видно", — рассказала телеведущая в программе Надежды Стрелец. Звезда подчеркнула, что сердце комика пока свободно, развеяв многочисленные слухи о его романах. 22 июня 2020 года Харламов и Асмус <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank">объявили о разводе</a> после восьми лет брака. По сообщению Утяшевой, пара распалась без взаимных претензий, и они остались друзьями.

https://ria.ru/20200808/1575539038.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), ляйсан утяшева