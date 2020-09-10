https://ria.ru/20200910/ratched-1576974798.html

В новом трейлере "Сестры Рэтчед" раскрывают подробности о главной героине

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили финальный трейлер мини-сериала "Сестра Рэтчед", приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T05:34

2020-09-10T05:34

2020-09-10T05:34

сара полсон

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

шэрон стоун

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили финальный трейлер мини-сериала "Сестра Рэтчед", приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки". В новом ролике раскрывают жуткие подробности о главной героине, злобной медсестре Милдред Рэтчед в исполнении Сары Полсон. Так, зрители узнают, что еще в детстве родители отдали Милдред в детский дом, пообещав, что когда-нибудь они снова увидятся. "Но это была ложь", — говорит уже взрослая героиня. В трейлере также демонстрируют, как медсестра впервые узнает о лоботомии, а после самостоятельно делает эту операцию близкому человеку, чтобы "проявить к нему милосердие". На протяжении всего шоу зрители смогут проследить, как и почему произошло так, что главная героиня из добродушной медсестры превратилась в кровожадного монстра.Помимо Полсон в сериале снялись: Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Джуди Дэвис, Джон Джон Брионес, Шэрон Стоун и другие.Продюсер сериала – Райан Мерфи, который ранее сотрудничал с Сарой Полсон. Так, они вместе работали над проектами "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых актриса позже получила премии "Эмми".Премьера шоу состоится на Netflix 18 сентября.

https://ria.ru/20200907/trailer-1576863194.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара полсон, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шэрон стоун