https://ria.ru/20200910/ratched-1576974798.html
В новом трейлере "Сестры Рэтчед" раскрывают подробности о главной героине
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили финальный трейлер мини-сериала "Сестра Рэтчед", приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T05:34
2020-09-10T05:34
2020-09-10T05:34
сара полсон
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шэрон стоун
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили финальный трейлер мини-сериала "Сестра Рэтчед", приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки". В новом ролике раскрывают жуткие подробности о главной героине, злобной медсестре Милдред Рэтчед в исполнении Сары Полсон. Так, зрители узнают, что еще в детстве родители отдали Милдред в детский дом, пообещав, что когда-нибудь они снова увидятся. "Но это была ложь", — говорит уже взрослая героиня. В трейлере также демонстрируют, как медсестра впервые узнает о лоботомии, а после самостоятельно делает эту операцию близкому человеку, чтобы "проявить к нему милосердие". На протяжении всего шоу зрители смогут проследить, как и почему произошло так, что главная героиня из добродушной медсестры превратилась в кровожадного монстра.Помимо Полсон в сериале снялись: Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Джуди Дэвис, Джон Джон Брионес, Шэрон Стоун и другие.Продюсер сериала – Райан Мерфи, который ранее сотрудничал с Сарой Полсон. Так, они вместе работали над проектами "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых актриса позже получила премии "Эмми".Премьера шоу состоится на Netflix 18 сентября.
https://ria.ru/20200907/trailer-1576863194.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сара полсон, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шэрон стоун
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили финальный трейлер мини-сериала "Сестра Рэтчед", приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки".
В новом ролике раскрывают жуткие подробности о главной героине, злобной медсестре Милдред Рэтчед в исполнении Сары Полсон. Так, зрители узнают, что еще в детстве родители отдали Милдред в детский дом, пообещав, что когда-нибудь они снова увидятся. "Но это была ложь", — говорит уже взрослая героиня.
В трейлере также демонстрируют, как медсестра впервые узнает о лоботомии, а после самостоятельно делает эту операцию близкому человеку, чтобы "проявить к нему милосердие".
На протяжении всего шоу зрители смогут проследить, как и почему произошло так, что главная героиня из добродушной медсестры превратилась в кровожадного монстра.
Помимо Полсон в сериале снялись: Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Джуди Дэвис, Джон Джон Брионес, Шэрон Стоун и другие.
Продюсер сериала – Райан Мерфи, который ранее сотрудничал с Сарой Полсон. Так, они вместе работали над проектами "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых актриса позже получила премии "Эмми".
Премьера шоу состоится на Netflix 18 сентября.