Рискованное тело. Ученые выяснили, какие люди чаще болеют раком
08:00 10.09.2020 (обновлено: 14:49 10.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Особенности фигуры и некоторых частей тела человека порой указывают на повышенный риск серьезных заболеваний: инфаркта, инсульта, диабета и даже некоторых видов рака. Как правило, дело в генах и половых гормонах, которые воздействуют на плод во время эмбрионального развития. От этого зависит не только внешность, но и предрасположенность к проблемам со здоровьем.
Перст указующий
В 2001 году исследователи из Ливерпульского университета (Великобритания), наблюдая за мужчинами, страдающими сердечными приступами, заметили: среди них много тех, у кого короткий безымянный палец. И чем больше разница в длине между ним и указательным, тем раньше возникают проблемы с сердцем — обычно в районе 30 лет. Если же пальцы равны, то инфаркт, как правило, случается после 50 лет. А у тех, чей указательный палец короче безымянного совсем незначительно, первые неполадки фиксировали только в 70.
Ученые предположили: во всем виноват тестостерон, который повлиял на длину пальцев плода во время внутриутробного развития. В частности, именно поэтому у женщин безымянный палец обычно короче указательного, а у мужчин — наоборот. Но у британских пациентов, несмотря на пол, из-за высокого уровня тестостерона на восьмой-четырнадцатой неделях беременности мог сформироваться короткий безымянный палец. Кроме того, это привело к повышенному уровню гормона у взрослых. А когда в организме много эндогенного тестостерона, чаще образуются тромбы и развиваются серьезные сердечные заболевания. Поэтому, отметили авторы работы, короткий безымянный палец может свидетельствовать о риске инфарктов и инсультов в молодом возрасте.
Это выглядело логично. И уже через три года ученые из Кембриджского университета (Великобритания) подтвердили эту гипотезу. Наблюдая за тремя десятками беременных женщин, а потом за рожденными ими детьми, они выяснили: пренатальный уровень половых гормонов влияет на соотношение длины указательного и безымянного пальцев.
© Depositphotos/ashumskiy/DenisNataУ мужчин безымянный палец длиннее указательного. Согласно распространенной гипотезе, уровень мужских и женских половых гормонов на восьмой-четырнадцатой неделях беременности определяет разницу в длине этих пальцев у будущего ребенка
© Depositphotos/ashumskiy/DenisNata
У мужчин безымянный палец длиннее указательного. Согласно распространенной гипотезе, уровень мужских и женских половых гормонов на восьмой-четырнадцатой неделях беременности определяет разницу в длине этих пальцев у будущего ребенка
Однако в 2010 году австралийские исследователи на выборке из 244 женщин и их детей такой связи не обнаружили. А уже в 2020-м польские ученые показали: повышенное внутриутробное воздействие гормонов не связано с их уровнем у взрослых. Впрочем, британские и немецкие специалисты отмечают: хотя высокая концентрация тестостерона во время эмбрионального развития и не влияет на его содержание в мужском организме, выработка этого гормона увеличивается, например, при физических нагрузках или стрессе.
От рака до остеоартрита
Мужчины с короткими (относительно указательных) безымянными пальцами — в группе риска не только по сердечным болезням, но и по злокачественным опухолям предстательной железы. К такому выводу пришли британские исследователи, сравнив полторы тысячи пациентов, страдающих раком простаты, с тремя тысячами здоровых мужчин.
Как выяснилось, у обладателей более длинных указательных пальцев риск заболеть раком простаты на 33 процента выше. Авторы работы предполагают, что дело в генах HOXA и HOXD: они одновременно отвечают и за длину пальцев, и за половую систему.
Кроме того, злокачественные опухоли предстательной железы часто возникают на фоне повышенной концентрации тестостерона. Что, в свою очередь, может быть следствием особенностей внутриутробного развития — яички плода вырабатывают слишком много этого гормона. В результате формируются длинные указательные пальцы, которые допустимо считать признаком предрасположенности к раку простаты.
У женщин же более длинные — по сравнению с безымянными — указательные, как правило, говорят о поздней менопаузе. А вот короткие уменьшают риск заболеть раком молочной железы и увеличивают шансы столкнуться с остеоартритом рук.
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Ноги от ушей
По данным немецких ученых, длинные ноги — залог жизни без диабета. Эксперты проанализировали сведения о росте, длине ног, обхвате талии, весе и здоровье двух с половиной тысяч людей среднего возраста. Оказалось, что дополнительные десять сантиметров к наименьшему значению роста (169,7 у мужчин и 157,8 у женщин) в среднем снижают риск диабета второго типа у мужчин на 41%, а у женщин — на 33 процента. При этом небольшие шансы заболеть — у длинноногих представителей обоих полов, а вот вытянутый торс, наоборот, способствует развитию недуга, но только у мужчин.
Правда, предупреждают авторы работы, избыточный вес — независимо от того, чем он вызван — нивелирует преимущества высокого роста. Так, у худых каждые десять сантиметров снижают риск диабета на 86% у мужчин и на 67 — у женщин. А вот у людей с лишними килограммами или ожирением это влияние значительно меньше — 36 и 30 процентов соответственно.
Однако обладатели длинных ног чаще страдают злокачественными опухолями кишечника и толстой кишки, выяснили американские онкологи. Изучив антропометрические данные и медицинские истории почти 15 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет, они установили, что у людей с самыми длинными ногами в выборке риск заболеть колоректальным раком выше на 36 процентов, чем у обладателей самых коротких ног, а шансов столкнуться с раком кишечника больше на 51 процент. Причем рост на эту закономерность не влияет.
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Проблемы с памятью
Согласно работе сотрудников Королевского колледжа Лондона (Великобритания), после 50 лет у длинноногих реже возникают сложности с памятью и вниманием. Ученые наблюдали за 1677 добровольцами с рождения до 53-летнего возраста. В недавней проверке когнитивных способностей участники эксперимента с самыми длинными — по отношению к туловищу — ногами набрали максимум баллов.
Ученые объясняют это хорошим питанием в детстве и благоприятными факторами окружающей среды, в том числе высоким доходом родителей и адекватным поведением матери во время беременности. Длинные ноги могут свидетельствовать о быстром гормональном росте. А вот короткие говорят о недостатке пищи или ее однообразии в первые годы жизни. Это, в свою очередь, может вызвать долговременные проблемы, среди которых — повышенная чувствительность к инсулину, высокий риск диабета второго типа и снижение когнитивных функций в пожилом возрасте.
Правда, в аналогичной работе, выполненной три года спустя международной командой ученых, такой связи уже не обнаружили.
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