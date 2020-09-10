https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html

Рискованное тело. Ученые выяснили, какие люди чаще болеют раком

Особенности фигуры и некоторых частей тела человека порой указывают на повышенный риск серьезных заболеваний: инфаркта, инсульта, диабета и даже некоторых видов РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:00

2020-09-10T08:00

2020-09-10T14:49

риа наука

гены

инсульт

инфаркты

биология

рак

диабет

здоровье

кембриджский университет

великобритания

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Особенности фигуры и некоторых частей тела человека порой указывают на повышенный риск серьезных заболеваний: инфаркта, инсульта, диабета и даже некоторых видов рака. Как правило, дело в генах и половых гормонах, которые воздействуют на плод во время эмбрионального развития. От этого зависит не только внешность, но и предрасположенность к проблемам со здоровьем. Перст указующийВ 2001 году исследователи из Ливерпульского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>), наблюдая за мужчинами, страдающими сердечными приступами, <a href="https://www.researchgate.net/publication/279584018_The_ratio_of_second_to_fourth_digit_length_and_age_at_first_myocardial_infarction_in_men_A_link_with_testosterone" target="_blank" rel="nofollow noopener">заметили</a>: среди них много тех, у кого короткий безымянный палец. И чем больше разница в длине между ним и указательным, тем раньше возникают проблемы с сердцем — обычно в районе 30 лет. Если же пальцы равны, то инфаркт, как правило, случается после 50 лет. А у тех, чей указательный палец короче безымянного совсем незначительно, первые неполадки фиксировали только в 70. Ученые предположили: во всем виноват тестостерон, который повлиял на длину пальцев плода во время внутриутробного развития. В частности, именно поэтому у женщин безымянный палец обычно короче указательного, а у мужчин — наоборот. Но у британских пациентов, несмотря на пол, из-за высокого уровня тестостерона на восьмой-четырнадцатой неделях беременности мог сформироваться короткий безымянный палец. Кроме того, это привело к повышенному уровню гормона у взрослых. А когда в организме много эндогенного тестостерона, чаще <a href="https://www.bmj.com/content/364/bmj.l476#aff-1" target="_blank" rel="nofollow noopener">образуются</a> тромбы и развиваются серьезные сердечные заболевания. Поэтому, отметили авторы работы, короткий безымянный палец может свидетельствовать о риске инфарктов и инсультов в молодом возрасте. Это выглядело логично. И уже через три года ученые из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> (Великобритания) подтвердили эту гипотезу. Наблюдая за тремя десятками беременных женщин, а потом за рожденными ими детьми, они выяснили: пренатальный уровень половых гормонов влияет на соотношение длины указательного и безымянного пальцев. Однако в 2010 году австралийские исследователи на выборке из 244 женщин и их детей такой связи <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306453010000582?via%3Dihub#" target="_blank" rel="nofollow noopener">не обнаружили</a>. А уже в 2020-м польские ученые <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-66915-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a>: повышенное внутриутробное воздействие гормонов не связано с их уровнем у взрослых. Впрочем, британские и немецкие специалисты <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2014.00009/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a>: хотя высокая концентрация тестостерона во время эмбрионального развития и не влияет на его содержание в мужском организме, выработка этого гормона увеличивается, например, при физических нагрузках или стрессе. От рака до остеоартритаМужчины с короткими (относительно указательных) безымянными пальцами — в группе риска не только по сердечным болезням, но и по злокачественным опухолям предстательной железы. К такому выводу <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039824/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> британские исследователи, сравнив полторы тысячи пациентов, страдающих раком простаты, с тремя тысячами здоровых мужчин. Как выяснилось, у обладателей более длинных указательных пальцев риск заболеть раком простаты на 33 процента выше. Авторы работы предполагают, что дело в генах HOXA и HOXD: они одновременно отвечают и за длину пальцев, и за половую систему. Кроме того, злокачественные опухоли предстательной железы часто <a href="https://www.nature.com/articles/s41591-020-0751-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">возникают</a> на фоне повышенной концентрации тестостерона. Что, в свою очередь, может быть следствием особенностей внутриутробного развития — яички плода вырабатывают слишком много этого гормона. В результате формируются длинные указательные пальцы, которые допустимо считать признаком предрасположенности к раку простаты. У женщин же более длинные — по сравнению с безымянными — указательные, как правило, говорят о поздней менопаузе. А вот короткие уменьшают риск заболеть раком молочной железы и увеличивают шансы столкнуться с остеоартритом рук. Ноги от ушейПо <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-04978-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> немецких ученых, длинные ноги — залог жизни без диабета. Эксперты проанализировали сведения о росте, длине ног, обхвате талии, весе и здоровье двух с половиной тысяч людей среднего возраста. Оказалось, что дополнительные десять сантиметров к наименьшему значению роста (169,7 у мужчин и 157,8 у женщин) в среднем снижают риск диабета второго типа у мужчин на 41%, а у женщин — на 33 процента. При этом небольшие шансы заболеть — у длинноногих представителей обоих полов, а вот вытянутый торс, наоборот, способствует развитию недуга, но только у мужчин.Правда, предупреждают авторы работы, избыточный вес — независимо от того, чем он вызван — нивелирует преимущества высокого роста. Так, у худых каждые десять сантиметров снижают риск диабета на 86% у мужчин и на 67 — у женщин. А вот у людей с лишними килограммами или ожирением это влияние значительно меньше — 36 и 30 процентов соответственно. Однако обладатели длинных ног чаще страдают злокачественными опухолями кишечника и толстой кишки, <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31165420/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> американские онкологи. Изучив антропометрические данные и медицинские истории почти 15 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет, они установили, что у людей с самыми длинными ногами в выборке риск заболеть колоректальным раком выше на 36 процентов, чем у обладателей самых коротких ног, а шансов столкнуться с раком кишечника больше на 51 процент. Причем рост на эту закономерность не влияет.Проблемы с памятьюСогласно <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124163" target="_blank" rel="nofollow noopener">работе</a> сотрудников Королевского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> (Великобритания), после 50 лет у длинноногих реже возникают сложности с памятью и вниманием. Ученые наблюдали за 1677 добровольцами с рождения до 53-летнего возраста. В недавней проверке когнитивных способностей участники эксперимента с самыми длинными — по отношению к туловищу — ногами набрали максимум баллов. Ученые объясняют это хорошим питанием в детстве и благоприятными факторами окружающей среды, в том числе высоким доходом родителей и адекватным поведением матери во время беременности. Длинные ноги могут свидетельствовать о быстром гормональном росте. А вот короткие говорят о недостатке пищи или ее однообразии в первые годы жизни. Это, в свою очередь, может вызвать долговременные проблемы, среди которых — повышенная чувствительность к инсулину, высокий риск диабета второго типа и снижение когнитивных функций в пожилом возрасте. Правда, в аналогичной работе, выполненной три года спустя международной командой ученых, такой связи уже <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195133" target="_blank" rel="nofollow noopener">не обнаружили</a>.

https://ria.ru/20180216/1514681407.html

https://ria.ru/20191022/1560042004.html

https://ria.ru/20180905/1527836453.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гены, инсульт, инфаркты, биология, рак, диабет, здоровье, кембриджский университет, великобритания, лондон