https://ria.ru/20200910/putin-1577041320.html
Путин может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует визит на Сахалин, однако он может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по коронавирусу, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:47
2020-09-10T14:47
2020-09-10T14:47
дальний восток
сахалин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не планирует визит на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалин</a>, однако он может посетить <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> после снятия ограничений по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также пообещал передать главе государства, что его ждут на Сахалине."Мы обязательно ему передадим, что таких вопросов много, и что жители его ждут. Передадим обязательно. Уверен, что он к этому прислушается", - добавил Песков.Последний раз Путин посещал Сахалин в 2000 году.
https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html
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дальний восток
сахалин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, сахалин, дмитрий песков, владимир путин, политика