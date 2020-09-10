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Путин может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует визит на Сахалин, однако он может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по коронавирусу, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:47
2020-09-10T14:47
дальний восток
сахалин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не планирует визит на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалин</a>, однако он может посетить <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> после снятия ограничений по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также пообещал передать главе государства, что его ждут на Сахалине."Мы обязательно ему передадим, что таких вопросов много, и что жители его ждут. Передадим обязательно. Уверен, что он к этому прислушается", - добавил Песков.Последний раз Путин посещал Сахалин в 2000 году.
https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html
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дальний восток
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дальний восток, сахалин, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по COVID-19

14:47 10.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует визит на Сахалин, однако он может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается поездки президента на Сахалин, то сейчас каких-то конкретных планов нет. Вы знаете, что в связи с эпидемиологической ситуацией есть определенные ограничения, особенно для главы государства…. Но я не сомневаюсь, что как только мы с вами начнем возвращаться к обычной, нормальной жизни, к интенсивным перемещениям по нашей стране, я думаю, что как минимум в регион президент Путин приедет, конечно", - сказал Песков журналистам.
Он также пообещал передать главе государства, что его ждут на Сахалине.
"Мы обязательно ему передадим, что таких вопросов много, и что жители его ждут. Передадим обязательно. Уверен, что он к этому прислушается", - добавил Песков.
Последний раз Путин посещал Сахалин в 2000 году.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:20
Путин не планирует встречу с Дегтяревым в ближайшее время
10102015
Обсудить 4
Дальний ВостокСахалинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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