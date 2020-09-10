https://ria.ru/20200910/putin-1577041320.html

Путин может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по COVID-19

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует визит на Сахалин, однако он может посетить Дальний Восток после снятия ограничений по коронавирусу, заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:47

2020-09-10T14:47

2020-09-10T14:47

дальний восток

сахалин

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990066_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f6c3ef78dc6fd334a0c049d20c004a59.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не планирует визит на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалин</a>, однако он может посетить <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> после снятия ограничений по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также пообещал передать главе государства, что его ждут на Сахалине."Мы обязательно ему передадим, что таких вопросов много, и что жители его ждут. Передадим обязательно. Уверен, что он к этому прислушается", - добавил Песков.Последний раз Путин посещал Сахалин в 2000 году.

https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html

4

дальний восток

сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, сахалин, дмитрий песков, владимир путин, политика