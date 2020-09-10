https://ria.ru/20200910/putin-1577033133.html

Песков заверил, что Путин обладает всей "палитрой информации"

Президент РФ Владимир Путин обладает всей палитрой информации и получает ее, в том числе, из СМИ: в частности, он читает газеты, предпочитая печатные версии,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:32

2020-09-10T13:32

2020-09-10T13:32

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> обладает всей палитрой информации и получает ее, в том числе, из СМИ: в частности, он читает газеты, предпочитая печатные версии, рассказал пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Путин получает информацию, в том числе, из средств массовой информации", - сказал Путин во время общения с региональными журналистами.Представитель Кремля отметил, что СМИ сейчас настолько быстро работают, что по некоторым событиям они опережают информацию, которая поступает главе государства по линии разных ведомств."Ну конечно, Путин обладает всей палитрой", - добавил он.Песков рассказал, что президент получает дайджесты СМИ и постоянно с ними знакомится."Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать", - сказал Песков.По его словам, президент смотрит как электронные версии газет, так и читает бумажные."Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки", - отметил он."Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете", - добавил Песков.Журналы Путин тоже читает, заметил он.

https://ria.ru/20200910/putin-1577020468.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика