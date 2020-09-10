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Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:01
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владимир путин
сербия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a>, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Президент России Владимир Путин подтвердил президенту Сербии Александру Вучичу неизменность принципиальной позиции РФ о выработке приемлемого для <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> компромиссного решения по <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Также, президент России Владимир Путин заявил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток, сообщает пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20200909/kosovo-1577013227.html
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владимир путин, сербия, в мире

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

11:01 10.09.2020 (обновлено: 11:29 10.09.2020)
1901
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
"Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин подтвердил президенту Сербии Александру Вучичу неизменность принципиальной позиции РФ о выработке приемлемого для Белграда компромиссного решения по Косово, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Также, президент России Владимир Путин заявил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александра Вучича в развитие российско-сербских связей. Подчеркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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