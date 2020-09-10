https://ria.ru/20200910/putin-1577022462.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:01

2020-09-10T11:01

2020-09-10T11:29

владимир путин

сербия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a>, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Президент России Владимир Путин подтвердил президенту Сербии Александру Вучичу неизменность принципиальной позиции РФ о выработке приемлемого для <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> компромиссного решения по <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Также, президент России Владимир Путин заявил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток, сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20200909/kosovo-1577013227.html

https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576842946.html

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сербия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сербия, в мире