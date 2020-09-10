Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии
11:01 10.09.2020 (обновлено: 11:29 10.09.2020)
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудили косовское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
"Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября", - говорится в сообщении.
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"Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Также, президент России Владимир Путин заявил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александра Вучича в развитие российско-сербских связей. Подчеркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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