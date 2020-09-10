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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/protesty-1577029545.html
В Белоруссии 37 человек задержали на акциях протеста в среду
Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:41
2020-09-10T12:47
в мире
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.Пресс-секретарь МВД сообщила, что несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии. Она подчеркнула, что незаконные акции в среду были немногочисленными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html
минск
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в мире, александр лукашенко, минск, белоруссия, происшествия

В Белоруссии 37 человек задержали на акциях протеста в среду

12:41 10.09.2020 (обновлено: 12:47 10.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗадержание участниц акции протеста в Минске
Задержание участниц акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Задержание участниц акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.
"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек", - сказала она. По ее словам, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных были водворены 26 граждан.
Пресс-секретарь МВД сообщила, что несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии. Она подчеркнула, что незаконные акции в среду были немногочисленными.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 11:36
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииВ миреАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияПроисшествия
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