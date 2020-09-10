В Белоруссии 37 человек задержали на акциях протеста в среду
12:41 10.09.2020 (обновлено: 12:47 10.09.2020)
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Задержание участниц акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.
"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек", - сказала она. По ее словам, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных были водворены 26 граждан.
Пресс-секретарь МВД сообщила, что несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии. Она подчеркнула, что незаконные акции в среду были немногочисленными.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.