https://ria.ru/20200910/protesty-1577029545.html

В Белоруссии 37 человек задержали на акциях протеста в среду

Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:41

2020-09-10T12:41

2020-09-10T12:47

в мире

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Немногочисленные несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, на них были задержаны 37 участников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.Пресс-секретарь МВД сообщила, что несанкционированные акции в среду прошли в 12 населенных пунктах Белоруссии. Она подчеркнула, что незаконные акции в среду были немногочисленными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр лукашенко, минск, белоруссия, происшествия