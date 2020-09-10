Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между США и Китаем и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти.
"С исследованием, проведённым Deutsche Bank, в значительной степени можно согласиться. Новый миропорядок, сменивший гегемонию одной страны на несколько Центров принятия решений, обостряет ранее назревшие конфликты. В дополнение к этому "невидимый враг" - коронавирус, распространившийся по всему миру, усилил экономические проблемы фактически всех государств и сильнейшие экономики не стали исключением", - сказал Чередниченко.
"К сожалению, в возникшем контексте можно говорить о смене тренда глобализации на автономизацию, в рамках которой достижение экономического роста может осуществляться и с помощью совсем не рыночных методов (санкции "по мнимому прецеденту" - прямое тому доказательство). Причем конфликты могут возникать в тех тандемах, стабильность которых ранее не могла подвергаться сомнениям. США - ЕЭС - наиболее яркое тому доказательство", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что политика "вертолетных денег" уже показала свою контрпродуктивность в ряде стран.
"России пока удаётся работать вне этого тренда. Полагаю, что с учётом анализа мирового опыта "раздачи денег" этот кратковременный тренд не перейдёт в статус "долгосрочного мейнстрима", - заключил Чередниченко.