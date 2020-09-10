https://ria.ru/20200910/prognoz-1577035778.html

Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"

Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:58

2020-09-10T13:58

2020-09-10T13:58

deutsche bank

китай

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank">Deutsche Bank</a>, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти."С исследованием, проведённым Deutsche Bank, в значительной степени можно согласиться. Новый миропорядок, сменивший гегемонию одной страны на несколько Центров принятия решений, обостряет ранее назревшие конфликты. В дополнение к этому "невидимый враг" - коронавирус, распространившийся по всему миру, усилил экономические проблемы фактически всех государств и сильнейшие экономики не стали исключением", - сказал Чередниченко.Собеседник агентства отметил, что политика "вертолетных денег" уже показала свою контрпродуктивность в ряде стран."России пока удаётся работать вне этого тренда. Полагаю, что с учётом анализа мирового опыта "раздачи денег" этот кратковременный тренд не перейдёт в статус "долгосрочного мейнстрима", - заключил Чередниченко.

https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html

https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

deutsche bank , китай, сша, экономика