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https://ria.ru/20200910/prognoz-1577035778.html
Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:58
2020-09-10T13:58
deutsche bank
китай
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank">Deutsche Bank</a>, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти."С исследованием, проведённым Deutsche Bank, в значительной степени можно согласиться. Новый миропорядок, сменивший гегемонию одной страны на несколько Центров принятия решений, обостряет ранее назревшие конфликты. В дополнение к этому "невидимый враг" - коронавирус, распространившийся по всему миру, усилил экономические проблемы фактически всех государств и сильнейшие экономики не стали исключением", - сказал Чередниченко.Собеседник агентства отметил, что политика "вертолетных денег" уже показала свою контрпродуктивность в ряде стран."России пока удаётся работать вне этого тренда. Полагаю, что с учётом анализа мирового опыта "раздачи денег" этот кратковременный тренд не перейдёт в статус "долгосрочного мейнстрима", - заключил Чередниченко.
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576945127.html
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
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deutsche bank , китай, сша, экономика

Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"

13:58 10.09.2020
4903
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между США и Китаем и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти.
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"С исследованием, проведённым Deutsche Bank, в значительной степени можно согласиться. Новый миропорядок, сменивший гегемонию одной страны на несколько Центров принятия решений, обостряет ранее назревшие конфликты. В дополнение к этому "невидимый враг" - коронавирус, распространившийся по всему миру, усилил экономические проблемы фактически всех государств и сильнейшие экономики не стали исключением", - сказал Чередниченко.
"К сожалению, в возникшем контексте можно говорить о смене тренда глобализации на автономизацию, в рамках которой достижение экономического роста может осуществляться и с помощью совсем не рыночных методов (санкции "по мнимому прецеденту" - прямое тому доказательство). Причем конфликты могут возникать в тех тандемах, стабильность которых ранее не могла подвергаться сомнениям. США - ЕЭС - наиболее яркое тому доказательство", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что политика "вертолетных денег" уже показала свою контрпродуктивность в ряде стран.
"России пока удаётся работать вне этого тренда. Полагаю, что с учётом анализа мирового опыта "раздачи денег" этот кратковременный тренд не перейдёт в статус "долгосрочного мейнстрима", - заключил Чередниченко.
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Deutsche BankКитайСШАЭкономика
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