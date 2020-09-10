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https://ria.ru/20200910/produkty-1577049045.html
Ученые создали датчик-липучку для проверки качества продуктов
Американские ученые разработали пищевой датчик типа "липучка", с помощью которого можно проверить, не испорчены ли продукты и нет ли в них опасных бактерий,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:28
2020-09-10T16:28
риа наука
биология
здоровье
открытия - риа наука
массачусетский технологический институт
питание
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые разработали пищевой датчик типа "липучка", с помощью которого можно проверить, не испорчены ли продукты и нет ли в них опасных бактерий, причем сделать это можно, не вскрывая упаковки. Описание изобретения <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202005370" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Advanced Functional Materials.Инженеры <a href="http://ria.ru/organization_Massachusetskijj_tekhnologicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетского технологического института</a> создали миниатюрный колориметрический датчик, внешне похожий на кусочек ленты-липучки, иглы которого выполнены из шелка."Шелк полностью съедобен, нетоксичен и может использоваться в качестве пищевого ингредиента, а также обладает достаточной механической прочностью, чтобы проникать сквозь ткани таких продуктов, как мясо, персики или салат", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Бенедетто Марелли (Benedetto Marelli), доцента кафедры гражданской и экологической инженерии.Микроиглы втягивают жидкость из продуктов в заднюю часть сенсора, в матрицу которого с помощью 3D-печати добавлены специальные биочернила двух типов: одни меняют цвет при определенном рН, который указывает на то, что пища испортилась; другие окрашиваются в присутствии патогенных бактерий, таких как кишечная палочка Escherichia coli.Во время эксперимента исследователи прикрепили датчик к упаковке филе сырой рыбы, в которое они предварительно впрыснули раствор, зараженный кишечной палочкой. Через 16 часов они обнаружили, что часть сенсора с чернилами, чувствительными к бактериям, изменила цвет с синего на красный — явный признак заражения рыбы. Еще через несколько часов pH-чувствительные биочернила также изменили цвет, указывая на то, что рыба испортилась.Иглы датчика имеют 1,6 миллиметра в длину и 600 микрон в ширину, при этом внутри они полые. Для их изготовления авторы использовали раствор фиброина шелка — протеина, извлеченного из коконов шелкопряда.Для получения чувствительных к патогенным бактериям биочернил ученые добавили в полимерную матрицу антитела к Escherichia coli. Когда антитело вступает в контакт с патогеном, оно расширяется и физически давит на окружающую матрицу, что, в свою очередь, изменяет способ поглощения света полимером, а, следовательно, — и его цвет.По мнению исследователей, такие интеллектуальные пищевые датчики в будущем смогут предотвратить вспышки заражений — например, сальмонеллой — продуктов и овощей, которые периодически происходят в торговых сетях, а также позволят потребителям продолжать использовать продукты, срок годности которых истек, но на самом деле они все еще пригодны для употребления."Люди выбрасывают так много продуктов, потому что они не уверены в их качестве. Новая технология проверки придаст уверенности конечному пользователю", — говорит Марелли.Авторы планируют продолжить работу по совершенствования своей разработки. В частности, они хотят добиться более высокой скорости втягивания жидкости микроиглами, а также расширить список загрязняющих веществ и патогенов, определяемых биочувствительными элементами.Они предполагают, что когда они усовершенствуют датчик, его можно будет использовать на всех этапах цепи поставок — от контролеров качества на перерабатывающих предприятиях до конечных потребителей.
https://rsport.ria.ru/20200814/1575759840.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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биология, здоровье, открытия - риа наука, массачусетский технологический институт, питание

Ученые создали датчик-липучку для проверки качества продуктов

16:28 10.09.2020
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© Massachusetts Institute of TechnologyПищевой датчик-липучка, состоящий из из набора шелковых микроигл
Пищевой датчик-липучка, состоящий из из набора шелковых микроигл - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Massachusetts Institute of Technology
Пищевой датчик-липучка, состоящий из из набора шелковых микроигл
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американские ученые разработали пищевой датчик типа "липучка", с помощью которого можно проверить, не испорчены ли продукты и нет ли в них опасных бактерий, причем сделать это можно, не вскрывая упаковки. Описание изобретения опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.
Инженеры Массачусетского технологического института создали миниатюрный колориметрический датчик, внешне похожий на кусочек ленты-липучки, иглы которого выполнены из шелка.
"Шелк полностью съедобен, нетоксичен и может использоваться в качестве пищевого ингредиента, а также обладает достаточной механической прочностью, чтобы проникать сквозь ткани таких продуктов, как мясо, персики или салат", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Бенедетто Марелли (Benedetto Marelli), доцента кафедры гражданской и экологической инженерии.
Микроиглы втягивают жидкость из продуктов в заднюю часть сенсора, в матрицу которого с помощью 3D-печати добавлены специальные биочернила двух типов: одни меняют цвет при определенном рН, который указывает на то, что пища испортилась; другие окрашиваются в присутствии патогенных бактерий, таких как кишечная палочка Escherichia coli.
Во время эксперимента исследователи прикрепили датчик к упаковке филе сырой рыбы, в которое они предварительно впрыснули раствор, зараженный кишечной палочкой. Через 16 часов они обнаружили, что часть сенсора с чернилами, чувствительными к бактериям, изменила цвет с синего на красный — явный признак заражения рыбы. Еще через несколько часов pH-чувствительные биочернила также изменили цвет, указывая на то, что рыба испортилась.
© Massachusetts Institute of TechnologyБуква "С" напечатана биочернилами, чувствительными к рН, а буква "Е" - к бактериям. Обе буквы изначально - синие
Исследователи прикрепили датчик к филе сырой рыбы, в которое они впрыснули раствор, зараженный кишечной палочкой. Менее чем через день они обнаружили, что часть датчика, чувствительная к бактериям, изменила цвет с синего на красный - явный признак заражения рыбы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Massachusetts Institute of Technology
Буква "С" напечатана биочернилами, чувствительными к рН, а буква "Е" - к бактериям. Обе буквы изначально - синие
Иглы датчика имеют 1,6 миллиметра в длину и 600 микрон в ширину, при этом внутри они полые. Для их изготовления авторы использовали раствор фиброина шелка — протеина, извлеченного из коконов шелкопряда.
Для получения чувствительных к патогенным бактериям биочернил ученые добавили в полимерную матрицу антитела к Escherichia coli. Когда антитело вступает в контакт с патогеном, оно расширяется и физически давит на окружающую матрицу, что, в свою очередь, изменяет способ поглощения света полимером, а, следовательно, — и его цвет.
По мнению исследователей, такие интеллектуальные пищевые датчики в будущем смогут предотвратить вспышки заражений — например, сальмонеллой — продуктов и овощей, которые периодически происходят в торговых сетях, а также позволят потребителям продолжать использовать продукты, срок годности которых истек, но на самом деле они все еще пригодны для употребления.
"Люди выбрасывают так много продуктов, потому что они не уверены в их качестве. Новая технология проверки придаст уверенности конечному пользователю", — говорит Марелли.
Авторы планируют продолжить работу по совершенствования своей разработки. В частности, они хотят добиться более высокой скорости втягивания жидкости микроиглами, а также расширить список загрязняющих веществ и патогенов, определяемых биочувствительными элементами.
Они предполагают, что когда они усовершенствуют датчик, его можно будет использовать на всех этапах цепи поставок — от контролеров качества на перерабатывающих предприятиях до конечных потребителей.
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