СМИ: в США притворявшаяся чернокожей преподаватель уволилась из вуза
3970
© Фото : Duke University PressПреподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
© Фото : Duke University Press
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг, которая ранее заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой, уволилась, сообщает azcentral. со ссылкой на заявление вуза.
Ранее сообщалось, что университет отстранил Круг от работы и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
"Круг ушла со своей должности", - сообщили в университете, отметив, что данное решение вступило в силу незамедлительно. В заявлении также отмечается, что в этом учебном семестре ее занятия будет вести другой преподаватель.
Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во лжи.
Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои "идентичности чернокожей", выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и "колониально". Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем.