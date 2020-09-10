https://ria.ru/20200910/prepodavatel-1577019140.html

СМИ: в США притворявшаяся чернокожей преподаватель уволилась из вуза

Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг, которая ранее заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:51

2020-09-10T09:51

2020-09-10T09:51

университет джорджа вашингтона

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Преподавательница <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhordzha_Vashingtona/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джорджа Вашингтона</a> Джессика Круг, которая ранее заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась чернокожей, будучи белой, уволилась, сообщает <a href="https://www.azcentral.com/story/news/education/2020/09/09/jessica-krug-george-washington-professor-resigns-after-medium-post/5764506002/" target="_blank">azcentral.</a> со ссылкой на заявление вуза.Ранее сообщалось, что университет отстранил Круг от работы и призвал ее покинуть позицию доцента истории.Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во лжи.Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои "идентичности чернокожей", выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и "колониально". Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем.

https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html

https://ria.ru/20200722/1574693112.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джорджа вашингтона, сша, в мире