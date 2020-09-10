https://ria.ru/20200910/pozhar-1577047182.html

Пожарные не могут справиться с возгоранием в порту Бейрута

Глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:01

2020-09-10T16:01

2020-09-10T16:35

бейрут

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050098_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_b81cacc3574361be8bd9f97b37a4e559.jpg

<strong>ДОХА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава службы гражданской обороны <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной таможенной зоны в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> и им нужна дополнительная вода из частных автоцистерн, сообщил ливанский телеканал <a href="https://www.lbcgroup.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LBC</a>.Он обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты.

бейрут

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Корреспондент РИА о пожаре в порту Бейрута Корреспондент РИА о пожаре в Порту Бейрута 2020-09-10T16:01 true PT1M07S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире