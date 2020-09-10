https://ria.ru/20200910/pozhar-1577047182.html
Пожарные не могут справиться с возгоранием в порту Бейрута
Глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:01
2020-09-10T16:01
2020-09-10T16:35
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050098_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_b81cacc3574361be8bd9f97b37a4e559.jpg
<strong>ДОХА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава службы гражданской обороны <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной таможенной зоны в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> и им нужна дополнительная вода из частных автоцистерн, сообщил ливанский телеканал <a href="https://www.lbcgroup.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LBC</a>.Он обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты.
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050098_233:0:2962:2047_1400x0_80_0_0_1ab04b025240feebc7c0494a0c10f3fd.jpg
Корреспондент РИА о пожаре в порту Бейрута
Корреспондент РИА о пожаре в Порту Бейрута
2020-09-10T16:01
true
PT1M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, ливан, в мире