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Пожарные не могут справиться с возгоранием в порту Бейрута
Глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной... РИА Новости, 10.09.2020
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бейрут
ливан
в мире
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<strong>ДОХА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава службы гражданской обороны <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной таможенной зоны в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> и им нужна дополнительная вода из частных автоцистерн, сообщил ливанский телеканал <a href="https://www.lbcgroup.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LBC</a>.Он обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты.
бейрут
ливан
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Корреспондент РИА о пожаре в порту Бейрута
Корреспондент РИА о пожаре в Порту Бейрута
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РИА Новости
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бейрут, ливан, в мире

Пожарные не могут справиться с возгоранием в порту Бейрута

16:01 10.09.2020 (обновлено: 16:35 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил, что пожарным пока не удалось взять под контроль крупное возгорание на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута и им нужна дополнительная вода из частных автоцистерн, сообщил ливанский телеканал LBC.
"Мы еще не справились с возгоранием и просим администрацию порта сообщить о том, какие материалы есть на складе, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников", - сказал Хатар.
Он обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.
Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты.
Крупный пожар в порту Бейрута
© REUTERS / Mohamed Azakir

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

Тушение пожара в порту Бейрута
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

Тушение пожара в порту Бейрута
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

Тушение пожара в порту Бейрута
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

Тушение пожара в порту Бейрута
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Дым от пожара в порту Бейрута
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

Пожар на территории порта в Бейруте
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

Пожар на территории порта в Бейруте
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alaa Kanaan

Пожар в порту Бейрута.

Пожар в порту Бейрута
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
010511
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БейрутЛиванВ мире
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