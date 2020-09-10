https://ria.ru/20200910/podderzhka-1577033575.html
Путин призвал продолжать адресную поддержку людей
Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:38
2020-09-10T13:38
2020-09-10T13:58
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного населения, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.На совещании по экономическим вопросам с членами правительства в четверг Путин напомнил, что в России в рамках антикризисных мер были приняты беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы, в том числе был повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ."Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - сказал Путин.По словам главы государства, несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, а также другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне."(Уровень безработицы - ред.) сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного населения, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей, заявил президент РФ Владимир Путин
.
На совещании по экономическим вопросам с членами правительства в четверг Путин напомнил, что в России в рамках антикризисных мер были приняты беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы, в том числе был повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ.
"Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - сказал Путин.
По словам главы государства, несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, а также другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне.
"(Уровень безработицы - ред.) сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - подчеркнул Путин.