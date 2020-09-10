https://ria.ru/20200910/podderzhka-1577033575.html

Путин призвал продолжать адресную поддержку людей

Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:38

2020-09-10T13:38

2020-09-10T13:58

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576927776_0:0:3301:1857_1400x0_80_0_0_7b97344354954f36c753d7cf750372db.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного населения, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.На совещании по экономическим вопросам с членами правительства в четверг Путин напомнил, что в России в рамках антикризисных мер были приняты беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы, в том числе был повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ."Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - сказал Путин.По словам главы государства, несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, а также другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне."(Уровень безработицы - ред.) сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество