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В Кремле надеются, что ПМЭФ в 2021 году пройдет в обычном формате
В Кремле надеются, что в следующем году Петербургский экономический форум пройдет как обычно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
экономика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что в следующем году Петербургский экономический форум пройдет как обычно, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти 3-6 июня, отменен в связи с коронавирусом. Теперь он состоится в 2021 году.
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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, экономика

В Кремле надеются, что ПМЭФ в 2021 году пройдет в обычном формате

13:32 10.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что в следующем году Петербургский экономический форум пройдет как обычно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы будем надеяться (что ПМЭФ пройдет в следующем году как обычно), еще раз повторю, что мы вернемся к нормальной человеческой жизни. Это событие мирового масштаба, очень важное, форум, который все ждут ежегодно. В этом году не смогли провести по понятным причинам, но обязательно проведем", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти 3-6 июня, отменен в связи с коронавирусом. Теперь он состоится в 2021 году.
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковЭкономика
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