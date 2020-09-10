В Кремле надеются, что ПМЭФ в 2021 году пройдет в обычном формате

"Разумеется, мы будем надеяться (что ПМЭФ пройдет в следующем году как обычно), еще раз повторю, что мы вернемся к нормальной человеческой жизни. Это событие мирового масштаба, очень важное, форум, который все ждут ежегодно. В этом году не смогли провести по понятным причинам, но обязательно проведем", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о ПМЭФ.