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В Кремле надеются, что ПМЭФ в 2021 году пройдет в обычном формате
В Кремле надеются, что в следующем году Петербургский экономический форум пройдет как обычно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
экономика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что в следующем году Петербургский экономический форум пройдет как обычно, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти 3-6 июня, отменен в связи с коронавирусом. Теперь он состоится в 2021 году.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, экономика